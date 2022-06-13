شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطائرة الهليكوبتر Ingenuity Mars التابعة لناسا تحصل على جائزة طيران مرموقة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفريق الذى يقف وراء مروحية Ingenuity الشجاعة التابعة لناسا على جائزة أخرى عن إنجازات الطائرة الرائدة على سطح المريخ.

وحلقت المروحية فى أبريل 2021 عندما أصبحت أول طائرة تقوم برحلة تعمل بالطاقة والتحكم على كوكب آخر، وفقا لتقرير digitartlend.

وتقديراً لنجاحها، قدمت الجمعية الوطنية للملاحة الجوية لفريق ناسا فى مختبر الدفع النفاث (JPL) جائزة روبرت جيه كولير المرموقة فى حفل أقيم فى واشنطن العاصمة فى 9 يونيو.

زيتم تقديم الكأس كل عام "لأعظم إنجاز فى مجال الطيران أو الملاحة الفضائية فى أمريكا، فيما يتعلق بتحسين أداء وكفاءة وسلامة المركبات الجوية أو الفضائية."

وتعليقًا على الجائزة، قال تيدي تزانيتوس، رئيس فريق المروحية في مختبر الدفع النفاث: "تقريبًا كل خطوة اتخذناها في هذه الرحلة انتقلت إلى منطقة مجهولة، ولم يعتقد الكثيرون أننا سنصلها إلى الجو".

وأضاف تزانيتوس: إنه أمر لا يصدق أن نكون حيث نحن اليوم حيث إن جائزة Collier Trophy هذا شرف كبير، وأنا فخور جدًا بكل من عمل بجد لتحقيق هذه الرؤية ".

وبعد رحلتها الأولى على الكوكب الأحمر منذ أكثر من عام، كان من المتوقع أن تقوم شركة Ingenuity فقط بأربع رحلات أخرى كجزء من عرض تقنى، لكنها حققت أداءً جيدًا خلال مهامها المبكرة لدرجة أن الفريق تمكن من مواصلة عمله وإعداد 28 رحلة جوية حتى الآن.

ويبلغ طول طائرة هليكوبتر إبداع 19.3 بوصة (49 سم) وتزن 4 أرطال (2 كجم)، وأبعد رحلة منفردة لها حتى الآن هى 2325 قدمًا (709 أمتار)، مع نفس المهمة التى تراها تصل إلى سرعة قياسية تبلغ 12.3 ميلاً في الساعة (19.8 كم / ساعة).

ولإسعاد الفريق، تمكنت شركة Ingenuity من مساعدة الفريق الذى يشرف على مركبة Perseverance الأرضية التابعة لناسا من خلال استخدام الكاميرا الموجودة على متنها لأداء رحلات استكشافية فوق مناطق الاهتمام بالإضافة إلى التحقق من المسارات الأكثر أمانًا للمركبة لتتخطى سطح المريخ الصخرى.

وتأسس كأس روبرت جيه كولير منذ أكثر من قرن من الزمان كوسيلة لتسليط الضوء على الإنجازات الهامة فى مجال الطيران، ومن بين الحاصلين على الجائزة سابقًا أورفيل رايت في عام 1913 لتطويره المثبت التلقائى، وطيار اختبار القوة الجوية تشاك ييغر لمهمة الطائرة الصاروخية X-1 في عام 1947 والتي كانت أول رحلة مأهولة لكسر حاجز الصوت، ورواد الفضاء فى أبولو التابع لناسا من خلال الرحلات إلى القمر منذ خمسة عقود.

وهى ليست أول جائزة تُمنح لفريق Ingenuity حيث تشمل قائمة الجوائز المتزايدة تقديرًا من مؤسسة الفضاء للإنجازات في استكشاف الفضاء، وجائزة من جمعية الطيران العمودية "للتحسين المتميز في تكنولوجيا طائرات الهليكوبتر الأساسية" من بين جوائز أخرى.