شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حملة "استبدل بطاريتك" من هواوي.. قطع غيار أصلية بأسعار تبدأ من 40 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة هواوي لأعمال المستهلك بالإعلان عن حملة خصومات وتخفيضات كبيرة لاستبدال البطاريات، والتي تقوم الشركة من خلالها بطرح بطاريات أصلية جديدة لمجموعة كبيرة من أجهزتها بأسعار تبدأ من 40 جنيها، بالإضافة إلى مد فترة الضمان الإضافي على قطع الغيار المستبدلة لتصل إلى 180 يومh.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة هواوي على استمرارها في ريادة منظومة خدمات ما بعد البيع في مصر. وتستمر عروض وفاعليات حملة استبدال البطاريات في الفترة من 11 يونيو وحتى 15 يونيو أو حتي نفاذ الكمية. هذا ويمكن لمستخدمي أجهزة هواوي الإستفادة من العروض والخدمات المقدمة من خلال الحملة عن طريق زيارة إحدى مراكز خدمة عملاء هواوي المعتمدة.

ويمكن الاطلاع على موديلات الهواتف التي تدخل ضمن حملة تغير البطاريات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي وجميع مراكز خدمة الصيانة المعتمدة.

هذا وكانت قد أطلقت شركة هواوي حملة موسعة وبخصومات كبيرة لجميع العملاء لتغير زجاج شاشة هواتف هواوي على مجموعة من الموديلات المحددة، بالإضافة إلى مد فترة الضمان الإضافي على قطع الغيار المستبدلة، وذلك في إطار استراتيجيتها القائمة على الاهتمام بالعملاء، والعمل على توفير كافة خدمات ما بعد البيع بأسعار مخفضة وبعروض حصرية وغير مسبوقة بما يؤكد ريادة هواوي في تقديم خدمات ما بعد البيع في مصر.

وتتميز هواوي بمكانتها الرائدة ضمن مصاف الشركات التي تقدم لعملائها خدمات ما بعد البيع، فضلاً عن حرصها على طرح مجموعة حصرية من العروض الترويجية والخصومات على قطع الغيار الاصلية، وخدمات Huawei Care، التي تتيح للعملاء مد فترات الضمان على أجهزتهم لمدة عام أو عامين بمبالغ رمزية، والخدمات التي تقدمها فروع Experience Store لتشكل جميعها منظومة خدمات ما بعد البيع، التي تعد من أهم مقومات نجاح الشركة في مصر، خاصة وأنها تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء وتقديم كل ما هو جديد.

جدير بالذكر أن شركة هواوي استطاعت خلال الفترة الماضية وحسب تصنيف Kantar's BrandZ ™ إدراج إسمها مرة أخرى مع زيادة قيمة العلامة التجارية بنسبة 29٪ على أساس سنوي، وذلك في إطار عمل هواوي الدائم لتحسين احترافية خدمة العملاء وخاصة خدمات ما بعد البيع.