شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة كليبر تتخطى خطوة كبيرة نحو إطلاقها لقمر أوروبا فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب مهمة قمر أوروبا "كليبر" التابعة لوكالة ناسا من بدء رحلتها إلى القمر الجليدي لكوكب المشتري، ويعد الجسم الرئيسي للمركبة عبارة عن أسطوانة ألمنيوم تعمل على ارتفاع 10 أقدام (3 أمتار) وعرضها 5 أقدام (1.5 متر)، وتم تزويد جسم المركبة الفضائية بإلكترونيات وكابلات ونظام دفع متكامل، ووصل إلى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في جنوب كاليفورنيا في أوائل يونيو.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، قال جوردان إيفانز، مدير مشروع البعثة في مختبر الدفع النفاث، في بيان: "إنه وقت مثير لفريق المشروع بأكمله وعلامة فارقة كبيرة"، مضيفا "هذا التسليم يقربنا خطوة واحدة من إطلاق التحقيق العلمي كليبر".

سيعمل المهندسون والفنيون الآن على تجميع المهمة، بما في ذلك دمج الأدوات العلمية التسعة للبعثة، لإعداد المركبة الفضائية للإطلاق على صاروخ SpaceX Falcon Heavy في أكتوبر 2024.

تخطط ناسا لإجراء ما يقرب من 50 رحلة طيران على القمر أوروبا، وهو قمر جليدي للمشتري يعتقد العلماء أنه يحتوي على محيط داخلي يحتوي على ضعف كمية المياه الموجودة في محيطات الأرض.

كما أنه من المقرر أن تصل المركبة الفضائية إلى نظام كوكب المشتري في عام 2030، وستستخدم مجموعتها من الأدوات لجمع البيانات حول الغلاف الجوي والسطح والداخل لأوروبا للبدء في الإجابة عن أسئلة حول قابلية القمر للسكن.

ويبحث كليبر أيضا عن أعمدة المياه المحتملة التي تنفث عينات من المحيط تحت السطحي المفترض من خلال قشرة قمر أوروبا.