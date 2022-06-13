شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية إضافة الضمائر إلي تطبيق زووم أثناء اجتماعات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أنك لاحظت أن الأصدقاء وزملاء العمل يضيفون الضمائر الشخصية إلى نهاية أسمائهم عبر منصات مثل زووم وإنستجرام وفيسبوك، حيث تعد إضافة الضمائر وتجنب الاستخدام التلقائي للتعبيرات الثنائية بين الجنسين مبادرة رئيسية لعدد من شركات التكنولوجيا ، بما في ذلك Google وTwitter وLinkedIn، يجعل Zoom العملية سهلة من خلال تضمين حقل مخصص للضمائر في إعدادات ملفك الشخصي.

هناك عدة طرق لتضمين الضمائر الخاصة بك في Zoom، يمكنك تعيين الضمائر لعرضها لكل اجتماع أو للاجتماعات المحددة التي تحددها فقط، وإذا كنت تريد إضافة الضمائر الخاصة بك بعد انضمامك إلى اجتماع، فهناك خيار لذلك أيضًا.

إليك كيفية إضافة أو تغيير الضمائر على Zoom. (تأكد من إطلاعك على جميع النصائح المفيدة الأخرى حول استخدام Zoom أيضًا.)

كيفية إضافة الضمائر بشكل دائم إلى حساب Zoom الخاص بك.

يمكنك إضافة الضمائر الخاصة بك من خلال بوابة الويب أو من خلال تطبيق Zoom. إذا كنت تستخدم بوابة الويب:

1. انتقل إلى بوابة الويب Zoom وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب SSO أو Google أو Facebook أو Zoom.

2. انقر فوق ملف التعريف.

3. في الزاوية اليمنى العلوية المقابلة لاسمك، انقر فوق تحرير.

4. تحت اسم العرض، يوجد حقل للضمائر، على سبيل المثال، قد تكون "هي / هو".

5. أسفل هذا الحقل، يسألك Zoom كيف تريد مشاركة الضمائر الخاصة بك. يمكنك اختيار المشاركة دائمًا أو مطالبتك بالمشاركة بعد الانضمام إلى اجتماع.

6. انقر فوق حفظ التغييرات.

إذا كنت تستخدم تطبيق Zoom، فإن العملية متشابهة ولكن لبداية مختلفة قليلاً.

انقر على الأحرف الأولى من اسمك في الزاوية العلوية اليمنى واختر الإعدادات.

2. ثم انقر فوق ملف التعريف وتحرير ملف التعريف الخاص بي. يجب أن يأخذك هذا إلى ملف التعريف الخاص بك في بوابة الويب. ما تبقى من العملية هو نفسه.

3. في الزاوية اليمنى العلوية المقابلة لاسمك ، انقر فوق تحرير.

4. أسفل اسم العرض، يوجد حقل لإضافة الضمائر.

5. ضمن هذا الحقل، اختر الإعداد المفضل لديك لمشاركة الضمائر. يمكنك اختيار المشاركة في كل اجتماع أو أن يُطلب منك المشاركة بعد الانضمام إلى اجتماع.

6. انقر فوق حفظ التغييرات.

يجب أن تظهر الضمائر وفقًا لإعداداتك من الآن فصاعدًا.

كيفية إضافة أو تغيير الضمائر الخاصة بك أثناء اجتماع Zoom

1. بعد دخول الاجتماع، انقر فوق المشاركون.

2. في نافذة "المشاركون"، قم بتمرير الماوس فوق اسمك وانقر فوق "المزيد".

3. من القائمة المنسدلة انقر فوق إعادة تسمية.

4. أضف الضمائر الخاصة بك بين قوسين بعد اسمك، وانقر فوق "موافق". فقط لاحظ أن هذا لن يؤدي إلا إلى تغيير اسمك لاجتماعك الحالي ، وليس أي اسم آخر في المستقبل.