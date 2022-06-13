شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كارولينا الشمالية تعد خطة لحظر الشحن المجانى للمركبات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تتجه الحكومة الفيدرالية الأمريكية نحو توحيد البنية التحتية سريعة الشحن وتركيب أول شبكة وطنية من أجهزة الشحن على الطرق السريعة، قد تسير ولاية كارولينا الشمالية في الاتجاه المعاكس.

قدم ممثل NC كيث كيدويل، جنبًا إلى جنب مع زملائه، النواب بن موس من مقاطعة ريتشموند، ومارك برودي من مقاطعة يونيون، وجورج كليفلاند من مقاطعة أونسلو، الأسبوع الماضي مشروع قانون مجلس النواب رقم 1049 - أحد أكثر قوانين مكافحة السيارات الكهربائية في البلاد حتى الآن.

وبعنوان "محطات وقود المركبات المجانية العادلة"، يريد الاقتراح إزالة محطات الشحن المجانية في ولاية كارولينا الشمالية وحظر فرض رسوم على المركبات الكهربائية على الممتلكات الحكومية، هذا ما لم يكن لمحطات الغاز ووقود الديزل المجانية التوافر "العادل".

أولاً، تريد الفاتورة من الشركات (المطاعم وما إلى ذلك) التي لديها محطات شحن مجانية أن تطبع في الجزء السفلي من كل إيصال مقدار فاتورة العميل التي تذهب نحو دعم الشحن - سواء استفاد العملاء من الخدمة أم لا.

من غير الواضح بالضبط كيف يُفترض أن تحسب المتاجر هذه التكلفة، إلا إذا كان بإمكانها تحديد مقدار الأعمال التي جاءت نتيجة الشحن المجاني بدقة.

كيف يختلف توفير تكلفة EV مجانية عن الإنفاق على الإعلانات أو تقديم خدمة WiFi مجانية؟ كلهم يأتون من نفس ميزانية التشغيل التي تهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من العملاء.

ثانيًا، يهدف مشروع القانون إلى حظر استخدام الأموال العامة (من الولاية والحكومات المحلية) مقابل رسوم المركبات الكهربائية المجانية على الأراضي العامة ما لم يتم توفير الوقود الأحفوري مجانًا أيضًا.

لذا قد يكون من سيكون من المستحيل تركيب محطات وقود مجانية. سيتطلب ارتفاع سعر البنزين مقارنة بالكهرباء أموالًا عامة أكبر ، والتي بدورها تتطلب ضرائب أكبر وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

لذا فإن أحكام القانون واضحة: لا مزيد من أجهزة شحن المركبات الكهربائية المجانية لمجرد ذلك.

كذلك يخصص من الصندوق العام لدائرة النقل مبلغ خمسين ألف دولار (50000 دولار) كأموال غير متكررة للسنة المالية 2022-2023 لغرض إزالة أي محطات شحن للمركبات الكهربائية لا تتوافق مع أحكام هذا القانون.

يصبح هذا ساري المفعول اعتبارًا من 1 يوليو، بغض النظر عما إذا كانت الأحكام المذكورة قد تم تقنينها.

ووفقا للتقرير فإن المشكلة ليست في الشحن المجاني، ولكن في المركبات الكهربائية بشكل عام، فهذه الفاتورة مصممة لجمع الدعم من الأشخاص الذين يعتقدون أن شحن المركبات الكهربائية باهظ التكلفة وليس له فوائد أكبر من التكاليف.

أوضح التقرير أن عرض الشحن المجاني ليس مسألة تمييز ضد مالكي شركة ICE، ولا محاباة تجاه "قلة غنية" ممن يمكنهم تحمل تكلفة EV - ولكنها قد تكون ضرورة.

عند 27٪ يولد النقل الحصة الأكبر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة. للتخفيف من هذه المشكلة والاقتراب من الأهداف المناخية، يحتاج إلى الانتقال إلى السيارات الكهربائية - وأي حافز من شأنه أن يساعد في الوصول إلى هشا الهدف.

لكن مازال لم يصدر مشروع القانون بعد وهو يخضع للتصويت.