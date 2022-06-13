شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ظاهرة القمر الخارق فى شهر يونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُطلق على القمر الكامل لشهر يونيو اسم قمر الفراولة، هذا ليس لأن القمر سيبدو مثل الفراولة ولكن لأنه اسم أطلقه الأمريكيون، تم إعطاء الاسم أيضًا لأن القمر سيصل إلى نقطة الإغلاق في مداره حول الأرض، هذه النقطة تسمى نقطة الحضيض وتخلق ظاهرة القمر الخارق.

ويقال إنه أحد أجمل الأحداث السماوية، حيث يبدو أن القمر أكبر من الأقمار الكاملة الأخرى، مما يعطيه نفس القمر الفائق، هذا لأن مدار القمر عبارة عن قطع ناقص وليس دائرة كاملة مما يمنحه مظهرًا أكبر.

يقدر علماء الفلك أن القمر الكامل لشهر يونيو عند نقطة الحضيض سيكون على بعد 357432 كيلومترًا من الأرض، بشكل عام متوسط ​​المسافة بين القمر والأرض هو 384.400 كيلومتر، يمكن أن يصل القمر أيضًا إلى 405.000 كيلومتر، منذ هذا الوقت اقترب القمر الكامل لشهر يونيو، ويبدو أنه أكبر، حسبنا نقل gizbit.

التاريخ والوقت سيحدث القمر الكامل لشهر يونيو أو القمر العملاق في 14 يونيو في حوالي الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الصيفي الشرقي (حوالي 5:30 مساءً في الهند)، وفقًا للمرصد البحرى الأمريكي، سيصل القمر العملاق لشهر يونيو إلى اكتمال القمر في الساعة 11:52 مساءً يوم 14 يونيو، ويمكن رؤيته في الهند.

أين تشاهد القمر الكبير لشهر يونيو في الهند؟

سوف يرتفع القمر العملاق لشهر يونيو ويبدأ في 14 يونيو، سيحدث في المساء، مما يجعل سماء الليل خلفية جيدة لمشاهدة الحدث السماوي.

إذا سمحت الظروف الجوية، يمكنك مشاهدة June Supermoon أو Strawberry Moon في 14 يونيو، بدءًا من الساعة 5:30 مساءً، والوصول إلى الذروة قبل منتصف الليل بقليل.