شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تطرح ميزة Horizon Home لنظارات الواقع الإفتراضى Quest 2 VR.. اعرف وظيفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta ، أن سماعة الواقع الافتراضي Quest 2 (VR) ستحصل على ميزة Horizon Home كجزء من تحديث جديد، حيث ستساعد الميزة المستخدمين على إنشاء بيئاتهم الخاصة دون استخدام تطبيقات الطرف الثالث.

وقال زوكربيرج في منشور على فيسبوك في وقت متأخر: "قابل المتسلق الأسطوري أليكس هونولد في Horizon Home الجديد - تم إطلاقه مع تحديث Quest v41 لإضفاء الحضور الاجتماعي إلى منزلك الافتراضي بمجرد ارتداء سماعة الرأس".

وأضاف: "ادعُ الأصدقاء للتسكع أو مشاهدة مقاطع الفيديو معًا أو الانتقال إلى التطبيقات مباشرة من منزلك الافتراضي، المزيد من الخيارات لتخصيص مساحة منزلك قيد التطوير حاليًا".

وأظهر زوكربيرج الميزة الجديدة في مقطع فيديو مع المتسلق الحر هونولد، وعلق زوكربيرج قائلاً: "كانت مشاهدة Alex وهو يتسلق مع الصورة الرمزية لـ Alex في الواقع الافتراضي أمرًا رائعًا".

أعلنت Meta الشهر الماضي عن دمج Horizon Venues - وهو تطبيق مخصص لحضور الأحداث الحية في الواقع الافتراضي - مع منصتها الاجتماعية الرئيسية للواقع الافتراضي Horizon Worlds.

Horizon Worlds هي تجربة اجتماعية للواقع الافتراضي حيث يمكنك اكتشاف أماكن جديدة مع الأصدقاء ، وبناء عوالم فريدة خاصة بك، وتشكيل فرق للتنافس في ألعاب مليئة بالإثارة.

منصة Horizon Worlds الاجتماعية metaverse متاحة حاليًا فقط على سماعات الرأس Quest VR الخاصة بالشركة.