شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لنسخة سكايب على أندرويد توفر مميزات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مايكروسوفت تحديث جديد لـ Skype لنظام Android، وإضافة رموز تعبيرية جديدة وإصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء، وأضافت Microsoft مؤخرًا القدرة على ترجمة مكالمات Skype من وإلى اللغة الأوكرانية.

والآن ، تضيف دعمًا للرموز التعبيرية الجديدة ، بما في ذلك القلب الأوكراني وأوكرانيا Handshake، ويأتي تحديث Skype الجديد برقم الإصدار 8.83.0.441 وهو متوفر الآن لمستخدمي Android.

وإذا لم تكن قد حصلت عليها بعد ، يجب عليك الانتظار لبضعة أيام أخرى حتى تصل، وفي غضون ذلك ، يمكنك تنزيل التطبيق على هاتف Android الذكي الخاص بك من الرابط أدناه ، أو الانتقال إلى متجر Google Play والبحث عن التطبيق.