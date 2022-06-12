شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك رئيس أبل يعبر عن دعمه لخطة الخصوصية الفيدرالية للمشرعين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الرئيس التنفيذي لشركة أبل Tim Cook رسالة إلى المشرعين الأمريكيين أعرب فيها عن دعمه لجهود الحزبين الأخير لصياغة قانون خصوصية فيدرالي شامل.

وفي الرسالة، التي حصلت عليها AppleInsider، يردد "كوك" العديد من نقاط حديثه السابقة حول تشريعات الخصوصية الفيدرالية، وقال إنه "شجع" مسودة المقترحات التي قدمتها مؤخرا مجموعة من المشرعين من الحزبين.

وتم تقديم التشريع في 3 يونيو من قبل النائب فرانك بالون، رئيس الطاقة والتجارة في مجلس النواب، والسيناتور كاثي ماكموريس رودجرز وروجر ويكر، وهما عضوان بارزان في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، حسبما ذكر التقرير.

وتعد رسالة كوك موجهة إلى هؤلاء الثلاثة، بالإضافة إلى السناتور ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، وسيوفر مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم "قانون خصوصية وحماية البيانات الأمريكية"، معيارًا حول نوع شركات البيانات التي يمكن لشركات جمع البيانات من الأمريكيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كما أنه سيحظر ممارسات الدفع مقابل الخصوصية ويفرض مستويات عالية من أمان البيانات، وسوف يبطل مشروع القانون قوانين خصوصية بيانات المستهلك في الولاية، باستثناء إجراءات حماية الخصوصية البيومترية في ولاية إلينوي وقسم من قانون الخصوصية في كاليفورنيا بشأن انتهاكات البيانات.

وقال التقرير إن القانون يشمل أيضًا حقًا خاصًا في اتخاذ الإجراءات، والذي من شأنه أن يسمح للأفراد بمقاضاة الشركات بسبب انتهاكات الخصوصية المزعومة.