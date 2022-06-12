شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تليجرام" تستعد لطرح ميزات جديدة لمنصتها الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ منصة تليجرام Telegram قريبًا في وضع بعض الميزات الجديدة للمستخدمين.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني اليوم الأحد أن خدمة المراسلة ستطلق اشتراكًا مدفوعًا في Telegram Premium في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يمنح المستخدمين "ميزات وسرعة وموارد إضافية".

وتشمل الميزات التي تأتي مع الاشتراك، الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة، والقدرة على تحميل ملفات أكبر، والملصقات وردود الفعل المميزة فقط (التي تمت معاينتها مؤخرًا في إصدار تجريبي من التطبيق).

وأوضح الموقع أن ميزات Telegram الحالية ستظل مجانية، وأن الميزات المدفوعة لن تؤثر على تجربة المستخدمين المجانيين على التطبيق وسيستمر غير المشتركين في إلقاء نظرة على الملفات الكبيرة التي تم تحميلها بواسطة مستخدمي Premium، وسيتعين عليهم أيضًا عرض الملصقات وردود الفعل المتميزة والتفاعل معها.