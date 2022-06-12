شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. دليل الإصدار التجريبى لـ iOS 16 لأجهزة آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن عدد كبير من الأجهزة الجديدة في المؤتمر WWDC 2022 الرئيسي، تم تقديم العديد من منتجات الأجهزة ولكن iOS 16 Developer Beta جذب العرض، لاسيما وأن نظام التشغيل iOS 16 مليء بالمفاجآت ولا يمكن الانتظار لاختبار الإصدار الرسمي لنظام التشغيل الجديد من آبل على أجهزة آيفون وآيباد، في حين أن الإصدار الرسمي قد يستغرق بعض الوقت ، فإن الإصدار التجريبي من iOS 16 Developer Beta متاح للتنزيل.

يتوفر الإصدار iOS 16 Developer Beta 1 للتنزيل على أجهزة آيفون المتوافقة (Apple iPhone 8 والإصدارات الأحدث) لكل من المستخدمين العاديين والمطورين. نظرًا لأنه إصدار تجريبي فقد لا تعمل بعض التطبيقات والميزات كما هو معلن عنها وقد تواجه بعض السقطات في شكل أخطاء وتعطل التطبيق.

علاوة على ذلك يوصى بعمل نسخة احتياطية من جهاز iPhone الخاص بك قبل تثبيت التحديث الجديد لأن الإصدارات التجريبية غير مستقرة بشكل ملحوظ. بمجرد قيامك بعمل نسخة احتياطية من جهاز ايفغ الخاص بك باستخدام iTunes أو iCloud ، اتبع الدليل المفصل لتنزيل الإصدار iOS 16 Beta 1 وتثبيته على جهاز Apple iPhone / iPad المتوافق. تأكد من أن لديك حسابًا نشطًا على موقع مطور آبل.

قم بزيارة رابط مطوري آبل على جهاز آيفون الخاص بك.

قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple وكلمة المرور الخاصين بك. تأكد من تمكين المصادقة ذات العاملين.

انقر على "تثبيت ملف التعريف" وانقر على "سماح".

انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم VPN وإدارة الأجهزة ثم ملف تعريف برنامج iOS 16 Beta.

انقر فوق "تثبيت" وأدخل رمز مرور جهاز Apple الخاص بك.

اضغط على زر "تثبيت" مرتين بمجرد قراءة الشروط والأحكام.

اضغط على "إعادة التشغيل".

اذهب إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج.

اضغط على "تنزيل وتثبيت".

استمتع بنظام iOS 16 على جهاز آيفون المتوافق.

يجلب نظام iOS 16 مجموعة من الميزات الجديدة.

أضافت آبل ميزات تخصيص جديدة تمامًا ووسائل جديدة للتواصل والمشاركة والعديد من التحسينات الجديدة.

تتضمن بعض ميزات iOS 16 الرئيسية القادمة إلى أجهزة آيفون المتوافقة، أدوات شاشة القفل، وميزات تخصيص شاشة القفل مثل الخط، اللون وموضع العناصر، أنماط صور شاشة القفل.

كذلك تتضمن ميزات وضع التركيز الجديدة - عوامل تصفية التركيز وجداول التركيز ووضع الإعداد الأسهل فضلا عن مكتبة الصور المشتركة على iCloud - أدوات مشاركة.

آي مسج- تحرير الرسالة المرسلة والتراجع عن الرسائل المرسلة واستعادة الرسائل المحذوفة وما إلى ذلك.

رسائل البريد الإلكتروني - تصحيح / اقتراح البحث الذكي ، التراجع عن إرسال البريد ، المتابعة ، إلخ.

سفاري - مجموعات علامات التبويب المشتركة وواجهات برمجة تطبيقات الويب الجديدة وما إلى ذلك.

إلى جانب ذلك أضافت آبل ميزات جديدة وأجرت تحسينات على Siri، النص المباشر ، ومفاتيح المرور ، والخرائط، Apple pay & Wallet ، تطبيق Home & Health، تطبيق Fitness وغيرها.

قائمة أجهزة Apple iPhone المتوافقة مع الإصدار التجريبي من مطور iOS 16

سلسلة iPhone 13

سلسلة iPhone 12

سلسلة iPhone 11

سلسلة iPhone XS

آيفون SE 2020

آيفون X

هاتف iPhone XR

سلسلة iPhone 8

سلسلة iPhone 7