شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو تنبيه إليكسا الدخيل؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم عرض استجابة Alexa "Intruder Alert" في الميمات لسنوات، ويتساءل الكثير من الأشخاص عما إذا كانت ميزة حقيقية يمكنهم إعدادها على جهاز أليكسا الخاص بهم. هل يمكن أن يساعدك تنشيط تنبيه الدخيل في حماية منزلك؟

فيما يلي الحقائق الواقعية حول تنبيهات الدخلاء وما يمكنك فعله بها، إلى جانب بعض النصائح الإضافية حول استخدام جهاز Echo أو جهاز Alexa آخر كجهاز أمان في منزلك حسبما نقل موقع Digitartlends.

ماذا تفعل إليكسا إذا قلت "تنبيه الدخيل"؟ لا توجد مهارة مضمنة تسمى "تنبيه الدخيل" والتي سيتعرف عليها Alexa فورًا. إذا قلت هذه العبارة إلى Alexa ، فلن يكون لدى المساعد الصوتي أي فكرة عما يجب فعله - فمن الأفضل قضاء وقتك في الاتصال برقم 911 إذا كنت تعتقد بالفعل أن هناك لصًا في منزلك.



كيف تقوم بإعداد تنبيه الدخيل بعد ذلك؟ لكن الفكرة (والميمات) تأتي من إعداد روتين تنبيه لجعل إليكسا تفعل أشياء معينة، بغض النظر عما إذا كنت تقوم بإنشائها على سبيل المزاح أو كطريقة جادة لتخويف اللصوص والمتسللين.كيف تقوم بإعداد تنبيه الدخيل بعد ذلك؟ الأمر كله يتعلق بإنشاء الروتين الصحيح في التطبيق. افتح تطبيق Alexa، وحدد زر المزيد في أسفل اليمين. في هذه القائمة حدد الإجراءات الروتينية.

حدد زر Plus في الجزء العلوي الأيمن لإنشاء روتين جديد. أطلق عليه اسم "تنبيه الدخيل" واستخدم "تنبيه الدخيل" لقسم "متى يحدث هذا" بحيث تكون العبارة التي ستقولها لـ Alexa لتشغيلها.

ثم استخدم قسم إضافة إجراء لتخصيص ردود Alexa. يمكن أن يساعدك قسم Smart Home على وجه الخصوص في العثور على الأجهزة التي يمكنك إضافتها في المنزل.

كما تشير الميمات يمكنك بالفعل ضبط الأضواء الذكية لتشغيل أو تشغيل لون معين أو جعل Alexa يصدر صوتًا أو تشغيل أغنية معينة.

يمكنك أيضًا مطالبة Alexa بالاتصال بشخص معين وتشغيل تلفزيون متوافق وتشغيل أي من الأجهزة الذكية المدمجة الموجودة في المنزل. ستكون بعض الإجراءات أكثر فائدة في حالات الطوارئ من غيرها، بينما قد يكون البعض أكثر ملاءمة للمزاح.



ما هو وضع حارس Alexa؟ من جهة أخرى فإن بعض المستخدمين بحاجة إلى توصيل أجهزة ذكية متكاملة من Alexa في المقام الأول. وهذا يعني العثور على المصابيح الذكية المناسبة، وتوصيل كاميرات الأمان المتوافقة وإعداد خدمة الموسيقى المفضلة لديهم وما إلى ذلك. وتتمتع Alexa بدعم من جهات خارجية لماركات الأجهزة الذكية، كما أنها تتحسن مع تطور الصناعة إلى توفير توافق أفضل. إذا لم يكن لديك الجهاز الذي تريده فمن المحتمل أن تجده.ما هو وضع حارس Alexa؟ يعد Guard Mode أحد خيارات الأمان المضمنة في إليكسا والتي يمكنك استخدامها فور إخراج الجهاز من العلبة. يمكنك تنشيطه في أي وقت بقول شيء مثل "إليكسا، قم بتشغيل Guard" أو "إليكسا". ستدخل إليكسا بعد ذلك في حالة يقظة يمكنها تنبيهك عبر تطبيق Alexa على هاتفك إذا بدا أن هناك خطأ ما.

هل يستطيع وضع الحماية تخويف المتسللين؟ نوعا ما، سيستمع وضع الحماية إلى إنذارات الدخان أو أول أكسيد الكربون، وينبهك إذا كان هناك صوت صفارة الإنذار.

يمكن أن يفعل الشيء نفسه مع أصوات كسر الزجاج، مما قد يعني أن شخصًا ما يقتحم. سيكون أحد خيارات التنبيه لديك هو الاتصال بالميكروفون / الكاميرا على جهاز Echo الخاص بك، مما يعني أنه يمكنك البدء في الصراخ عبر Echo وإخافة بعيدًا لص.

كذلك هناك خيار مدفوع يسمى Guard Plus يستمع إلى المزيد من علامات التحذير ولديه القدرة على تشغيل صوت "نباح الكلاب" تلقائيًا أو صفارة إنذار لإخافة المتسللين. إنه أقرب شيء ستحصل عليه لجعل تنبيه الدخيل حقيقة واقعة.