شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو تنبيه إليكسا الدخيل؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر
فيما يلي الحقائق الواقعية حول تنبيهات الدخلاء وما يمكنك فعله بها، إلى جانب بعض النصائح الإضافية حول استخدام جهاز Echo أو جهاز Alexa آخر كجهاز أمان في منزلك حسبما نقل موقع Digitartlends.
لا توجد مهارة مضمنة تسمى "تنبيه الدخيل" والتي سيتعرف عليها Alexa فورًا. إذا قلت هذه العبارة إلى Alexa ، فلن يكون لدى المساعد الصوتي أي فكرة عما يجب فعله - فمن الأفضل قضاء وقتك في الاتصال برقم 911 إذا كنت تعتقد بالفعل أن هناك لصًا في منزلك.
كيف تقوم بإعداد تنبيه الدخيل بعد ذلك؟
الأمر كله يتعلق بإنشاء الروتين الصحيح في التطبيق. افتح تطبيق Alexa، وحدد زر المزيد في أسفل اليمين. في هذه القائمة حدد الإجراءات الروتينية.
حدد زر Plus في الجزء العلوي الأيمن لإنشاء روتين جديد. أطلق عليه اسم "تنبيه الدخيل" واستخدم "تنبيه الدخيل" لقسم "متى يحدث هذا" بحيث تكون العبارة التي ستقولها لـ Alexa لتشغيلها.
ثم استخدم قسم إضافة إجراء لتخصيص ردود Alexa. يمكن أن يساعدك قسم Smart Home على وجه الخصوص في العثور على الأجهزة التي يمكنك إضافتها في المنزل.
كما تشير الميمات يمكنك بالفعل ضبط الأضواء الذكية لتشغيل أو تشغيل لون معين أو جعل Alexa يصدر صوتًا أو تشغيل أغنية معينة.
يمكنك أيضًا مطالبة Alexa بالاتصال بشخص معين وتشغيل تلفزيون متوافق وتشغيل أي من الأجهزة الذكية المدمجة الموجودة في المنزل. ستكون بعض الإجراءات أكثر فائدة في حالات الطوارئ من غيرها، بينما قد يكون البعض أكثر ملاءمة للمزاح.
ما هو وضع حارس Alexa؟
يعد Guard Mode أحد خيارات الأمان المضمنة في إليكسا والتي يمكنك استخدامها فور إخراج الجهاز من العلبة. يمكنك تنشيطه في أي وقت بقول شيء مثل "إليكسا، قم بتشغيل Guard" أو "إليكسا". ستدخل إليكسا بعد ذلك في حالة يقظة يمكنها تنبيهك عبر تطبيق Alexa على هاتفك إذا بدا أن هناك خطأ ما.
نوعا ما، سيستمع وضع الحماية إلى إنذارات الدخان أو أول أكسيد الكربون، وينبهك إذا كان هناك صوت صفارة الإنذار.
يمكن أن يفعل الشيء نفسه مع أصوات كسر الزجاج، مما قد يعني أن شخصًا ما يقتحم. سيكون أحد خيارات التنبيه لديك هو الاتصال بالميكروفون / الكاميرا على جهاز Echo الخاص بك، مما يعني أنه يمكنك البدء في الصراخ عبر Echo وإخافة بعيدًا لص.
كذلك هناك خيار مدفوع يسمى Guard Plus يستمع إلى المزيد من علامات التحذير ولديه القدرة على تشغيل صوت "نباح الكلاب" تلقائيًا أو صفارة إنذار لإخافة المتسللين. إنه أقرب شيء ستحصل عليه لجعل تنبيه الدخيل حقيقة واقعة.