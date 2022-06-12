شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط أبل لجعل أجهزة iPad أشبه بسطح المكتب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن أنظمة التشغيل من الجيل التالي لأجهزة iPhone و iPad و Watch و TV و Mac في مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) 2022 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبينما تم تعيين كل نظام تشغيل لإدخال شيء جديد على الجهاز اللوحي ، فإن iPadOS هو الذي يحصل على تحسينات أكبر من حيث الميزات التي تعطي لمحة عن الآفاق المستقبلية.

حيث يوفر iPadOS 16 إمكانات تعدد المهام في الوقت الفعلي لأجهزة iPad التي تعمل بنظام M1 ، كما يقدم دعمًا للشاشة الخارجية، وبصرف النظر عن ذلك ، يسمح iPadOS 16 أيضًا للمطورين بإنشاء برامج تشغيل لجهاز iPad باستخدام DriverKit API الجديد، هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها iPadOS للمطورين بإنشاء شيء كهذا.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه تم تقديم DriverKit API لأول مرة مع macOS Catalina، كان من المفترض أن يكون بديلاً عن امتدادات kernel، أيضًا ، واجهة برمجة التطبيقات الجديدة هي امتداد تطبيق لا يتطلب أي إذن إضافي يضمن أقصى قدر من الأمان للمطورين والمستخدمين.

كيف ستمنح DriverKit API لأجهزة iPad قدرات على مستوى سطح المكتب

ستسهل إضافة دعم برنامج التشغيل على iPad عبر iPadOS على المطورين صنع ملحقات وأجهزة متوافقة، يمكنهم الآن تصميم برامج تشغيل محددة لأجهزتهم بشكل خاص لجعلها متوافقة مع أجهزة iPad.

يعد iPadOS 16 الخطوة الأولى في هذا الاتجاه ، وفي الوقت الحالي ، يدعم فقط أجهزة PCI و USB وأجهزة الصوت، لكن الفكرة بأكملها أكبر بكثير من مجرد جعل الأجهزة متوافقة مع أجهزة iPad، كما ذكرنا ، فإن DriverKit API متاح أيضًا على نظام macOS ويقوم المطورون بإنشاء برامج تشغيل لنظام التشغيل macOS لفترة من الوقت الآن، وهذا يعني أنه إذا كان برنامج التشغيل والجهاز متوافقين مع سيليكون Apple ، فهو جاهز أيضًا لأجهزة iPad ويمكن للمطورين نقلها بسهولة إلى iPad

سيسمح هذا أيضًا لشركة Apple بتقديم تجربة على مستوى سطح المكتب مباشرة على جهاز iPad، ووفقًا للتقارير ، يمكن توزيع برامج تشغيل iPad عبر متجر التطبيقات، ومع ذلك ، سيحتاج المستخدمون إلى تمكينهم يدويًا من الإعدادات، أيضًا ، لن تعمل برامج التشغيل التي تم تنزيلها إلا عند توصيل جهاز خارجي متوافق بجهاز iPad.