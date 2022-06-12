شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسة برمجيات تحطم رقم قياسى لعملية حسابية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطمت إيما هاروكا إواو، مهندسة البرمجيات اليابانية والداعمة لمطور جوجل كلاود، الرقم القياسي الخاص بها منذ ثلاث سنوات في عدد الأرقام المحسوبة لـ pi، ووفقًا لبعض تقارير فإن Pi هو رقم غير نسبي (الأعداد غير النسبية هي الأعداد الحقيقية التي ليس لها تمثيل عشري منته أو متكرر)، ما يعني أنه رقم حقيقي لا يمكن التعبير عنه بجزء بسيط. ذلك لأن pi هو ما يسميه علماء الرياضيات "عشريًا لانهائيًا" – بعد النقطة العشرية، تستمر الأرقام إلى الأبد.

في عام 2019 تمكنت إيما هاروكا من حساب الرقم pi حتى رقمه 31.4 تريليون، والآن باستخدام برنامج Google Cloud y-cruncher نفسه تمكنت إيما هاروكا من العثور على pi حتى رقم 100 تريليون وهو صفر.

بعد بدء العملية في أكتوبر 2021 استغرقت أجهزة الكمبيوتر حتى مارس 2022 حتى تنتهي. في 157 يومًا مقارنة بـ 121 يومًا تم قضاؤها في اكتشاف رقم أقصر في عام 2019 ، كانت أسرع بأكثر من الضعف حسبما نقل موقع ذا فيرج.

وفقًا لـ Iwao كانت تستخدم نفس الأدوات والتقنيات، لكن السرعة المحسّنة ترجع إلى كيفية تحسن أجزاء Google Cloud منذ ذلك الحين من خلال شبكات 100 جيجابت في الثانية وأقراص ثابتة متوازنة وميزات أخرى مفصلة في هذا الغوص العميق في الحسابات.

الفرق المهم الآخر هو الكميات الهائلة من البيانات التي تمت معالجتها لحساب الأرقام، جاء في منشور المدونة أنه خلال أول عملية حسابية محطمة للأرقام القياسية ، عالجت أجهزة الكمبيوتر حوالي 19000 تيرابايت (تيرابايت) من البيانات. هذه المرة لحساب 100 تريليون رقم، عالج الكمبيوتر حوالي 82000 تيرابايت من البيانات.

وضع منشور المدونة أيضًا بعض الحقائق للإشارة بالضبط إلى حجم 100 تريليون بالنسبة لنا نحن البشر. على ما يبدو، فإن 100 تريليون بوصة من القشرة الدائرية ستمتد من الأرض إلى القمر وتعود 3.304 مرات.