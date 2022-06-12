شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث خدمة Tasks بمميزات جديدة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Google Tasks أداة مفيدة تساعد المستخدمين على إنشاء تذكيرات وقوائم مهام ، وقد قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتحديث خدمة Tasks الخاصة بها بميزة جديدة يمكن أن تكون مهمة جدًا لمستخدميها، حيث ستسمح هذه الميزة الجديدة المضافة في التحديث الأخير للمستخدمين بإبراز أهمية مهمة معينة عن طريق إضافة نجمة إليها.

ويمكن للمستخدمين "تمييز" المهام التي يعتبرونها ذات أولوية أعلى ، تمامًا مثلما يمكن لمستخدمي Gmail تمييز رسائل البريد الإلكتروني المهمة بنجمة، وأثناء الإعلان عن الميزة الجديدة ، قالت Google إن التحديث الجديد من المتوقع أن يسهل على المستخدمين تحديد أولويات مهامهم والانتقال بسرعة إلى المهام المهمة عبر مشاريعهم.

وذكرت الشركة أيضًا أن الميزة الجديدة ستكون متاحة لمستخدمي مهام Google على كل من منصات سطح المكتب والأجهزة المحمولة. علاوة على ذلك ، قامت Google أيضًا بتحديث مدونة Workspace الخاصة بها للإعلان عن الميزة الجديدة وذكرت أن وظيفة مماثلة موجودة بالفعل في Drive.

توفير ميزة مهام Google الجديدة بدأت Google بالفعل في طرح الميزة الجديدة ، ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر 15 يومًا أو أكثر لتصل للجميع. المستخدمون الذين لا يمكنهم رؤية هذه الميزة الآن سيجدونها بحلول نهاية هذا الشهر.