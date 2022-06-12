شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يجب عليك تشغيل مؤقت الرسائل على واتساب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير على أهمية التفكير في تشغيل ميزة خصوصية تسمى "مؤقت الرسائل"، حيث يتيح لك هذا الأمر تعيين عد تنازلي لجميع الرسائل الجديدة على "إلغاء الإرسال" تلقائيًا، فهى خدعة ذكية لتحسين خصوصيتك من خلال تدمير رسائل WhatsApp القديمة.

يمكنك ضبط Disappearing Messages ليتم تشغيلها تلقائيًا لجميع الدردشات الجديدة - دون التأثير على المحادثات الحالية وفقا لما نقله موقع ذا صن.

من الممكن ضبط الأوقات لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا.

قال واتساب: "تحديد مدة بقاء الرسالة يجب أن يكون بين يديك".

"لقد اعتدنا على ترك نسخة رقمية من كل شيء نكتبه تقريبًا دون حتى التفكير فيه.

"لقد أصبح مكافئًا لمدون الملاحظات الذي يتابعنا حول عمل سجل دائم لكل ما قلناه.

"هذا هو السبب في أننا قدمنا ​​رسائل مختفية في العام الماضي، ومؤخراً طريقة تختفي الصور ومقاطع الفيديو على الفور بعد عرضها مرة واحدة."

الميزة متاحة الآن لذا قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من WhatsApp لتجربتها.

يعمل تمكين تعطيل الرسائل تلقائيًا مع جميع الدردشات بين شخصين.

ويمكن لأي من الطرفين في الدردشة اختيار إعداد التطبيق.

لن يغير أو يحذف أيًا من محادثاتك الحالية، لذلك لا تقلق بشأن فقدان المعلومات القديمة.

سيتم أيضًا عرض رسالة تحذر الأشخاص في المحادثة من أنه سيتم حذف الرسائل.

سيكشف هذا الإشعار عن المدة التي يتعين عليك فيها قراءة النصوص قبل أن تختفي إلى الأبد.

للعثور على الميزة انتقل إلى واتساب ثم أدخل إعدادات الخصوصية الخاصة بك.

الميزة الجديدة - التي تمت إضافتها في وقت سابق من هذا العام - مدرجة ضمن عداد الرسائل الافتراضي.

مساحة غير آمنة

بالطبع حتى مع الحذف التلقائي للنص، لا تزال غير مغطى بالكامل.

لا يزال من الممكن لشخص ما أن يفضح رسائلك المرسلة منذ فترة طويلة.

لذا إذا كان لديك أي شيء تشعر بالقلق حياله بشكل خاص، ففكر في إلغاء إرساله عاجلاً وليس آجلاً.

وتذكر: فكر دائمًا فيما إذا كان من الجيد إرسال أي نوع من الرسائل الخاصة التي قد تندم عليها يومًا ما.

بمجرد وصول نص أو صورة إلى هاتف شخص آخر تفقد السيطرة عليها.

يمكن أن يكون عدم الإرسال طريقة رائعة للحد من مدى تعرض نصوصك - لكنها ليست مضمونة.