شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر مميزات جديدة لنظام Windows 11 .. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط مايكروسوفت لإعادة تقديم ميزة لـ File Explorer على نظام التشغيل Windows 11 والتي ستساعد المستخدمين على التبديل بين النوافذ المختلفة، حيث قررت شركة التكنولوجيا العملاقة إعادة التصفح المبوب الذي يشبه المتصفح على Windows 11.

وقامت مايكروسوفت مؤخرًا بتحديث منشور المدونة الخاص بها للإعلان عن إصدار Windows 11 Insider Preview Build 25136 إلى Dev Channel، وبصرف النظر عن تقديم إصلاحات متعددة ، يقدم أحدث إصدار للمعاينة أيضًا ميزات جديدة.





-ميزة عرض جديدة بـ File Explorerوفقًا لـ مايكروسوفت ، بدأت علامات تبويب File Explorer وتحديثات التنقل في الظهور على Windows Insider، توضح تفاصيل منشور المدونة أن هذه الميزة الجديدة ستساعد المستخدمين على التبديل بين علامات التبويب دون فتح نوافذ جديدة متعددة في كل مرة يصلون فيها إلى مجلد جديد، بصرف النظر عن طريقة العرض المبوبة لـ File Explorer ، تضيف مايكروسوفت أيضًا المزيد من Dynamic Widgets إلى شريط مهام Windows 11.





- ميزة Dynamic Widgetsسيسمح هذا التحديث الجديد للمستخدمين بتخصيص شريط المهام الموجود أسفل الشاشة وفقًا لتفضيلاتهم، حاليًا ، يمكن للمستخدمين العثور على محتوى مباشر من أداة الطقس ولكن هذه الميزة الجديدة ستضيف تحديثات من الأحداث الرياضية الحية وأسواق الأسهم ، إلى جانب تنبيهات الأخبار العاجلة.





توفير Windows 11 new Preview Buildتقوم الشركة بطرح هذا التصميم الجديد بطريقة تدريجية حتى لا يتمكن الجميع من الحصول عليها على الفور، في البداية ، تختبر مايكروسوفت هذه الميزات مع عدد قليل من المستخدمين وستختار طرحًا أوسع بمجرد حصولها على التعليقات ذات الصلة، علاوة على ذلك ، تحذر الشركة من أن هذه التحديثات متاحة ضمن قناة Dev لبرنامج Windows 11 Insider، لذلك ، قد تكون هذه الميزات الجديدة عربات التي تجرها الدواب وقد تعرض استقرار جهازك للخطر.