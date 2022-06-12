شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل ستطلق جهازي ماك بوك آير بشاشة 15 بوصة وماك بوك برو بشاشة 12 بوصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام من كشف أبل النقاب عن طرز جديدة من MacBook Air و MacBook Pro ، كشف تقرير صادر عن Bloomberg ، أنه لدي أبل خطط لجهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة ، و MacBook Pro مقاس 12 بوصة.

ومن المتوقع أن يكون جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة إصدارًا أوسع من المتغير مقاس 13.6 بوصة الذي كشفت عنه شركة أبل في WWDC 2022، ويشير التقرير إلى أن أبل كانت تخطط لإطلاق الإصدار مقاس 15 بوصة جنبًا إلى جنب مع 13 بوصة ولكنها قررت التخلي عن الفكرة.

ومن المتوقع أن يتميز جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة بمعالج M2 نفسه الذي كشفت عنه شركة آبل مع جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة، وقد يصل أصغر جهاز MacBook قريبًا

وإذا تم تصديق تقرير بلومبرج ، فسيتم أيضًا العمل على جهاز MacBook مقاس 12 بوصة، ويكشف التقرير أن جهاز MacBook مقاس 12 بوصة سيكون الأصغر في تشكيلة أبل MacBook ويُشاع أنه سيصل بحلول نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024.

وإذا وصل جهاز MacBook مقاس 12 بوصة ، فسيكون أصغر إصدار أطلقته أبل في أربعة سنوات، وكان ذلك في عام 2019 عندما أوقفت أبل إنتاج جهاز MacBook مقاس 12 بوصة.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن شركة آبل ستقوم بترقية جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة و 16 بوصة، ومع ذلك ، ستكون هذه الترقيات تدريجية بمعنى أن جماليات التصميم لن تتغير ولكن سيتم تحسين قوة المعالجة، ويتميز جهاز MacBook Pro الحالي مقاس 14 بوصة و 16 بوصة بمعالجات M1 Max و M1 Urtla.

وأفادت بلومبرج أن معالج M2 Max - الذي من المحتمل أن يظهر في طرازات MacBook Pro التي تمت ترقيتها سيكون به 12 مركز معالجة وما يصل إلى 38 نواة رسومات، ويحتوي معالج M1 Max على 10 نوى معالجة وما يصل إلى 32 نواة رسومات.