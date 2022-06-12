شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يغير نظام iOS 16 طريقة التفاعل على أجهزة آيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى تقرير لـ Insiders نظرة أولية على الجيل القادم من برامج آيفون من آبل والذى سيغير طريقة تفاعلنا مع أجهزتنا، حيث يوفر iOS 16 ميزات كانت تتطلب فى السابق تطبيقات إضافية داخل الشركة.

إليك ميزات iOS 16:

شاشة iLock

ذكرت شركة Apple Insider أن التطبيقات المحددة فقط التى تنتجها Apple لديها عناصر واجهة مستخدم لشاشة القفل جاهزة للاختبار التجريبى والتجارب المبكرة وفقا لما نقله تقرير صحيفة ذا صن.

تم تأكيد عناصر واجهة المستخدم للأخبار والمنزل والبطاريات والساعة واللياقة البدنية والتذكيرات والأسهم والطقس.

يعتقد Van Straaten أن التطبيقات المصغّرة التى صنعها كبار المطورين ستعمل على رفع مستوى قدرة الحوسبة المحيطة لـ "آيفون".

قال نيلز فان ستراتن أحد خبراء آبل: "ستكون تجربة نظيفة وسلسة للغاية مع الأدوات الحية".

وضرب مثالاً على أن التطبيقات المصغّرة الحية ستسمح لك بتتبع أوبر من شاشة القفل كمثال، دون الحاجة إلى إلغاء قفل الجهاز.

جميع المعلومات التى كانت تتطلب فتح الهاتف واختيار التطبيق سوف تأتى فى لمحة.

كذلك تم تعديل الإشعارات على شكل سميدج - ستظهر فى الجزء السفلى من شاشة القفل بدلاً من المنتصف.

مزيل الخلفية

قال فان ستراتن: "يقدم نظام iOS أكثر من مجرد حزمة برامج أساسية، حيث تم عرض أداة إزالة الخلفية فى مؤتمر المطورين العالميين لشركة Apple ، وقد أشادت بها بالفعل المجلات التقنية باعتبارها إضافة هامة.

تعتمد أداة إزالة الخلفية على نفس التقنية التى تعمل على تشغيل ميزة البحث المرئى ، والتى يمكن أن تقدم معلومات عن الكائنات فى الصور.

باستخدام التعلم الآلى يمكن للجهاز "رؤية" الكائنات والبحث عنها أو إعطاء اتجاهات للمعالم فى الصور أو قص الخلفية.

يمكن نسخ القصاصات وإرسالها عبر iMessage أو حفظها لاستخدامها لاحقًا.

قال فان ستراتين: "إنها تعمل بشكل جيد مع الصور الشخصية والطعام". وأضاف أن الميزة يمكنها حتى إزالة الخلفية من لقطات شاشة مقاطع الفيديو.

حذف الصور المكررة

قال فان ستراتين إن الإبداع كان فى طليعة iOS 16 ولا يوجد شيء أكثر إبداعًا من جهاز يتحرك ببطء لأن التخزين محدود.

يعرف المستخدم أن هناك المئات من الصور المكررة تستهلك مساحة كبيرة، والبرنامج ذكى بما يكفى للتعرف على الصور كنسخ.

فى نظام التشغيل iOS 16، سيتمكن المستخدمون من حذف الصور المكررة بشكل جماعى ببضع نقرات فقط.

يمنح البرنامج آيفون فهمًا أفضل لنفسه وما يمكنه فعله لتحسين أدائه من أجل تجربة مستخدم محسّنة.

بارونات التطبيق

توفر ميزات برامج آبل الجديدة المزيد من الأدوات المساعدة داخل الشركة وتقضى على الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

هناك العشرات من التطبيقات على App Store التى ترفع الصور من خلفياتها - وبمجرد أن يتم تشغيل iOS 16، ستكون هناك أسباب محدودة للاحتفاظ بأى منها.

لقد بدأ مطورو الطرف الثالث فى التهام بسبب قدرات آبل المتوسعة - يستطيع فان ستراتن أن يشهد بذلك شخصيًا.

إنه يتوقع أن يكون تطبيق PixelMagic، وهو تطبيق لإزالة الخلفية قام بتطويره وتشغيله بربح ، ضحية لتحسينات برامج آبل.

إذا كانت أدوات آبل أفضل من تلك التى يقدمها مطورو الطرف الثالث، فإن الشركات التى تستخدم برامج آبل ستكون قادرة على التنفيذ بشكل أفضل وتحقيق أهدافها - طالما أنها لا تتقاطع مع أهداف آبل الخاصة.

تمكن فان ستراتين من الوصول إلى إصدار تجريبى من iOS 16 من خلال حساب مطور مدفوع وفقا للتقرير.