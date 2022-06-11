شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تقسم الأسهم بثلاثة اتجاهات لجعل أسهمها فى متناول الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلب تسلا من مساهميها الموافقة على تجزئة الأسهم بثلاثة اتجاهات للمساعدة فى جعل أسهم الشركة أرخص بالنسبة للمشترين، تم تضمين الطلب فى قائمة الأحكام التى تخطط تسلا لطرحها فى اجتماع المساهمين فى 4 أغسطس 2022، والذى قدمته يوم الجمعة الماضية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تقوم تسلا بتأطيره كطريقة "لإعادة ضبط" سعر سهمها، والذى ارتفع بشكل كبير فى السنوات القليلة الماضية - 43.5 فى المائة منذ آخر تقسيم لسهم الشركة فى أغسطس 2020.

"على الرغم من أن هذا التقدير للقيمة قد أدى إلى استفادة موظفينا بشكل كبير على مر السنين، إلا أننا نريد التأكد من أن جميع الموظفين، بغض النظر عن وقت انضمامهم ، يمكنهم الوصول إلى نفس المزايا" ، وفقا للشركة.أغلق سهم صانع السيارات الكهربائية الجمعة الماضية عند 696.69 دولار للسهم، بانخفاض 22 فى المائة عن اليوم السابق وبقيمة سوقية إجمالية تجاوزت 721.8 مليار دولار. ولكن بالأسعار المرتفعة، يصعب على الأفراد - وخاصة تجار التجزئة الذين يستخدمون منصات مثل Robinhood - امتلاك أكثر من حصص الشركة حسبما نقل موقع ذا فيرج التقني.

إذا دخل تقسيم الأسهم حيز التنفيذ، فسيحصل مساهمو Tesla على سهمين إضافيين من الأسهم العادية فى ذلك التاريخ. المستثمرون المؤسسيون محايدون إلى حد كبير فيما يتعلق بتقسيم الأسهم، مع الأخذ فى الاعتبار أن قيمة السهم تميل إلى البقاء كما هي.

تقول تيسلا: "نعتقد أن تقسيم الأسهم سيساعد فى إعادة ضبط سعر السوق لأسهمنا العادية بحيث يتمتع موظفونا بمزيد من المرونة فى إدارة أسهمهم، وكلها تساعد فى زيادة قيمة الأسهم إلى أقصى حد". "بالإضافة إلى ذلك نظرًا لأن مستثمرى التجزئة قد عبروا عن مستوى عالٍ من الاهتمام بالاستثمار فى أسهمنا، فإننا نعتقد أن تقسيم الأسهم سيجعل أيضًا أسهمنا العادية فى متناول مساهمينا الأفراد."

كشف تسلا أيضًا أن لارى إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل - والذى يساعد أيضًا فى تمويل عرض إيلون ماسك للاستحواذ على تويتر - لن يتم إعادة انتخابه لعضوية مجلس إدارة تسلا. لكن تسلا لا يعتزم استبداله وبدلاً من ذلك سيخفض المجلس عدد مقاعده من ثمانية إلى سبعة.