شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Telegram يستعد لإطلاق نسخة مدفوعة من التطبيق مع ميزات إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن WhatsApp هو أكثر أنظمة المراسلة الفورية شيوعًا ، فقد اكتسب Telegram الكثير من المستخدمين في العامين الماضيين، حيث يواصل Telegram جلب ميزات جديدة وبعضها غير موجود على WhatsApp أيضًا، حتى الآن ، Telegram مجاني تمامًا.

ومع ذلك ، يبدو أن إصدارًا مدفوعًا من التطبيق سيصدر قريبًا، حيث أكد بافيل دوروف ، مؤسس Telegram ، هذا التطور وشرح كيفية عمل النسخة المدفوعة.





لماذا تطلق Telegram نسخة مدفوعة؟قال دوروف إن المستخدمين كانوا يريدون ميزات جديدة وبحثت Telegram في طرق "تتيح لك تجاوز ما هو مجنون بالفعل"، ومع ذلك ، تكمن المشكلة ، وفقًا لدوروف ، في أنه "إذا أردنا إزالة جميع الحدود للجميع ، فإن تكاليف الخادم وحركة المرور الخاصة بنا ستصبح غير قابلة للإدارة ، وبالتالي فإن الحفلة ستنتهي للأسف للجميع،" لذلك ، تريد Telegram السماح "للمعجبين الأكثر تطلبًا بالحصول على المزيد" مع الحفاظ على ميزاتها الحالية مجانية لجعل تلك الحدود المرتفعة خيارًا مدفوعًا.





ما هو Telegram Premium؟إنها خطة اشتراك شهرية تسمح لأي شخص باستخدام ميزات وسرعة وموارد إضافية، كما سيسمح أيضًا للمستخدمين بدعم Telegram والانضمام إلى النادي الذي يتلقى ميزات جديدة أولاً.





ماذا يحدث لمستخدمي Telegram "المجانيين"؟قال دوروف إن جميع الميزات الحالية ستبقى مجانية، وعلاوة على ذلك ، ستتوفر ميزات جديدة للمستخدمين المجانيين أيضًا، قال دوروف أيضًا أنه حتى المستخدمين الذين لا يشتركون في Telegram Premium سيتمكنون من الاستمتاع ببعض مزاياها.

مثلهم سيكونون قادرين على عرض المستندات الكبيرة جدًا والوسائط والملصقات المرسلة من قبل مستخدمي Premium ، أو انقر لإضافة تفاعلات Premium مثبتة بالفعل على رسالة للرد بنفس الطريقة.





متى سيتم إطلاق Telegram Premium وكم سيكلف؟سيتم إطلاق خطة اشتراك Telegram Premium في وقت لاحق من هذا الشهر، واعتبارًا من الآن ، لم تكشف Telegram عن تكلفة ذلك.