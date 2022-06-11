شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تحقق فى إحتكار أبل وجوجل لسوق الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فحص "الاحتكار الثنائي" لجوجل وآبل لمدة عام ، قررت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) أن الشركتين تستحوذان على جميع الأعمال في سوق الهواتف المحمولة.

ووفقًا لـ Engadget ، فإن الهيئة البريطانية تتشاور الآن بشأن إطلاق تحقيق في السوق حول القوة السوقية لعمالقة التكنولوجيا في متصفحات الأجهزة المحمولة ، وكذلك قيود الألعاب السحابية من Apple، وبالإضافة إلى ذلك ، أطلقت CMA تحقيقًا منفصلاً في قواعد متجر Google Play ، وهو التحقيق الذي يتطلب من مطوري تطبيقات معينين استخدام نظام الدفع الخاص بعملاق التكنولوجيا لعمليات الشراء داخل التطبيق ، على وجه الخصوص.

وقال التقرير إن هيئة السوق المالية خلصت بعد دراستها التي استمرت لمدة عام إلى أن عمالقة التكنولوجيا يظهرون بالفعل "احتكارًا ثنائيًا فعالًا" على الأنظمة البيئية المتنقلة، وبحسب التقرير فإن ما مجموعه 97 في المائة من جميع تصفح الويب على الهاتف المحمول في المملكة المتحدة مدعوم من محركات مستعرضي Apple و Google.

وتأتي أجهزة iPhone و Android عادةً مع Safari و Chrome مثبتين مسبقًا ، مما يعني أن متصفحاتهم تتمتع بالميزة من البداية، وعلاوة على ذلك ، تطلب Apple من المطورين التأكد من أن تطبيقات iOS و iPadOS الخاصة بهم تستخدم محرك WebKit لتصفح الويب، وقالت هيئة أسواق المال إن هذا يحد من الحوافز التي قد تضطر أبل للاستثمار في سفاري.

كما أشارت الوكالة إلى أن شركة آبل تفرض سياسات تمنع توفر تطبيقات الألعاب السحابية للتنزيل من متجر التطبيقات الخاص بها، وبموجب قواعدها ، سيتعين على خدمات الألعاب السحابية إرسال كل لعبة قابلة للعب بشكل فردي للمراجعة والموافقة إذا كانوا يريدون إدراجها. قامت الشركة في النهاية بوضع استثناء ، ولكن فقط لإتاحة خدمات مثل Xbox Cloud Gaming على أجهزة iOS من خلال متصفح.

وفي إعلانها ، أوضحت CMA أن عدم التدخل سيسمح لعمالقة التكنولوجيا بالحفاظ على قبضتهم وتعزيزها ليس فقط على متصفحات الأجهزة المحمولة ، ولكن أيضًا على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة ومتاجر التطبيقات.