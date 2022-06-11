شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ميتا تحقق فى استخدام شيريل ساندبرج لموارد فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن المحامين يحققون في استخدام شيريل ساندبرج ، رئيس العمليات المنتهية ولايتها لشركة Meta Platforms Inc ، لموارد الشركة على مدار عدة سنوات.

وذكرت وول ستريت جورنال أنه تمت مقابلة العديد من الموظفين فيما يتعلق بالتحقيق الذي تجريه ميتا ، مضيفة أن التحقيق جار منذ الخريف الماضي على الأقل، ولم يرد ميتا وساندبرج على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وأضاف التقرير أن من بين الأنشطة التي يتم فحصها عمل موظفي Meta لدعم مؤسسة "Sandberg's foundation, Lean In"، والكتابة وترويج كتابها الثاني""Option B: Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy"

وفي وقت سابق من شهر يونيو ، أعلنت ساندبرج ، التي ساهمت شراكتها الوثيقة مع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في نمو أكبر شبكة اجتماعية في العالم ، مغادرتها الشركة بعد 14 عامًا.

ومن المقرر أن يتولى خافيير أوليفان ، كبير مسؤولي النمو ، منصب الرئيس التنفيذي للعمليات على الرغم من أن زوكربيرج قال إنه لا يخطط لاستبدال دور ساندبرج مباشرة داخل الهيكل الحالي للشركة، وقالت ساندبرج إنها ستستمر في العمل في مجلس إدارة Meta بعد ترك الشركة في الخريف.