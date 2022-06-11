شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية خاصة تخطط لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية المتطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّقت مؤسسة "روس كوسموس" على المبادرة التى تقدمت بها شركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة بهدف تطوير كوكبة من الأقمار الصناعية المتطورة لتأمين الاتصالات ومراقبة الأرض حسبما نقلت RT.

وجاء فى بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "يمكن للمبادرة التى تقدمت بها شركة سبوتنيكس بدعم من مؤسستنا لاستحداث كوكبة من الأقمار الصناعية الجديدة أن تساهم فى ضمان التطور الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى فى روسيا".

وأضاف البيان " شركة سبوتنيكس لديها بالفعل سنوات عديدة من الخبرة فى صناعة الفضاء، لذا فإن مثل هذه المبادرات الخاصة بدعم من مؤسسة حكومية يمكن أن يكون لها تأثير ملموس وتضمن المساهمة فى تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية للدولة".

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت فى وقت سابق "أن مجموعة Sitronics ستتعاون مع شركة سبوتنيكس الروسية لتطوير مجموعة مكونة من 157 قمرا صناعيا بحلول عام 2025، وستستخدم هذه الأقمار فى استشعار الأرض عن بعد وفى تأمين البيانات الملاحية للسفن، وتأمين الاتصالات لإنترنت الأشياء، كما ستستعمل فى مراقبة البيئة والحرائق على الأرض".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "سبوتنيكس" كانت قد أعلنت منذ مدة أيضا عن إطلاق أول موقع إنتاج فى روسيا مخصص للتجميع التسلسلى لمنصات الأقمار الصناعية النانوية.