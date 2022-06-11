شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه النسخة الجديدة من لعبة Resident Evil Village والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت "كابكوم"اليابانية عرضًا توضيحيًا للعبة Resident Evil Village وهى سلسلة ألعاب فيديو تدعمها تقنية الألعاب السحابية ستاديا من جوجل ، مما يتيح للأشخاص اختبار لعبة الرعب في المتصفح، وفي بيان صحفي قالت جوجل إن الفكرة هي السماح للأشخاص بتجربة اللعبة، بغض النظر عن الجهاز الذي يمتلكونه.

كانت اللعبة والعرض التوضيحي متاحين بالفعل لمشتركي Stadia، ولكن الآن يمكن لأي شخص تجربتها مجانًا، بشرط أن يكون لديهم متصفح ويب مدعوم واتصال إنترنت أسرع من 10 ميجابت في الثانية. لا تحتاج حتى إلى حساب جوجل؛ ما عليك سوى الانتقال إلى موقع الويب ، وإدخال تاريخ ميلادك (تصنيف اللعبة M) ، والنقر على زر التشغيل حسبما نقل موقع ذا فيرج.

بالنسبة لكيفية ظهور العرض التوضيحي، فأنت بالتأكيد تحصل على ما تدفعه مقابل إصدار المتصفح. فيما يلي إصدار ستاديا وإصدار PS5 (إصدار PS5 يعمل بدقة 4K ، ويبلغ عرض Capcom التجريبي الحد الأقصى عند 1080 بكسل).

ليست Resident Evil Village هي اللعبة الأولى التي تحصل على عرض ستاديا التجريبي. منحت AT&T عملاءها مؤخرًا إمكانية الوصول إلى إصدارات متدفقة من Batman: Arkham Knight و Control Ultimate Edition عبر نسخة ذات علامة بيضاء من ستاديا والتي كانت مدعومة بتقنية جوجل ولكن كانت تحمل العلامة التجارية لمشغل شبكة المحمول. بينما تسمح جوجل أيضًا لمشتركي ستاديا بتجربة الألعاب، يبدو أن للخدمة مستقبل أكثر كمنتج ذي علامة بيضاء يمكن لشركات مثل Capcom استخدامها للعروض التوضيحية، بدلاً من خدمة ألعاب قائمة بذاتها مثل Nvidia’s GeForce Now.