شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبًا.. "ميتا" تتيح لمستخدمي الخوذ الافتراضية زيارة الأصدقاء فى "ميتافيرس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُتاح قريبًا أمام مستخدمي خوذ الواقع الافتراضي التي تصنعها شركة "أوكولوس" فرصة زيارة عوالم آخرين، في تحديث تدخله شركة ميتا إلى الخوذ كخطوة جديدة نحو عالم "ميتافيرس" حسبما نقل موقع RT.

ونشر مارك زوكربرج مؤسس شركة "ميتا" (تضم فيس بوك وانستجرام وأوكولوس وغيرها) الجمعة مقطع فيديو يظهر شخصيته الرمزية (أفاتار) تتفاعل مع شخصية استضافها في "منزله الافتراضي"، أي الكون الذي اختار أن يراه عندما يرتدي خوذته (كشرفة في الجبال أو محطة فضاء مثلاً).

وفي التحديث المقبل الذي يطال خوذ "كويست"، سيتمكن المستخدمون من "دعوة أصدقائهم لإمضاء وقت معاً أو مشاهدة شرائط فيديو أو الانتقال إلى تطبيقات مباشرة من المنزل الافتراضي"، على ما أوضح زوكربرج.

وتظهر شخصيته الرمزية في مقطع الفيديو تتحدث إلى شخصية المتسلق الأميركي المحترف أليكس هونولد. ثم تنغمس الاثنتان في تسجيل مصور بتقنية 360 درجة تظهر المغامر وهو يتسلق منحدر في سلسلة جبال دولوميت.

وحتى اليوم، يستطيع مستخدمو خوذ "كويست 2" مقابلة أصدقائهم ضمن سهرات افتراضية أو استكشاف عوالم "هورايزن وورلدز"، وهي منصة الواقع الافتراضي الرئيسية لدى "ميتا"، أو المشاركة في لعبة ثنائية، لكن لا يستطيعون أن يتواجدوا معاً في منازل بعضهم.

وقال زوكربرج "نعمل على تطوير خيارات تتيح إضفاء الطابع الشخصي على عالم المستخدم".

وتضيف "ميتا" بشكل تدريجي ميزات تجعلها منخرطة أكثر في عالم "ميتافيرس".

وفي أبريل، بدأت الشركة اختبار مبيعات الأدوات الافتراضية من قبل صنّاع محتوى لمستخدمي منصة "هورايزن وورلدز".

لكن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لم يفلت من الجدل في شأن عوالمه الافتراضية. فقد اشتكى مستخدمون من تعرضهم لحالات تحرش في "هورايزن وورلدز" مثلاً، ما دفع "ميتا" إلى إدخال تحديث يتمثل في فرض مسافة معينة بين الشخصيات الرمزية.