انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد، الأحد، سيكون هناك انكسار للموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد اليوم، السبت، على جميع الأنحاء، لتعود الأجواء إلى معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد عن الطقس غدا، فإنه يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 7 إلى 8 درجات مئوية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وبنحو 4 لـ 5 درجات مئوية على شمال الصعيد.

ويكون الطقس غدا، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.