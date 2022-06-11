«الأرصاد» : طقس اليوم شديد الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر -

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 11 - 6 -2022 في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 43 24

الإسكندرية 36 22

الإسماعيلية 42 23

الدقهلية 41 24

الغردقة 41 28

المنيا 41 25