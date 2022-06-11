شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون صينيون يرسمون خريطة عالية الدقة لخط أشجار جبال الهيمالايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم باحثون صينيون بيانات الأقمار الصناعية للغطاء الشجرى بدقة 30 مترًا لرسم خريطة النطاق المحقق للأشجار الممتدة لـ 2400 متر على طول جبال الهيمالايا، التى تعد واحدة من أغنى بيئات النباتات المتوطنة على ارتفاعات شاهقة في العالم.



جبال

وحسب مقالة بحثية نشرت في مجلة (نيتشر إيكولوجي آند ريفوليوشن)، يمثل خط الأشجار الحراري الارتفاع الأقصى الممكن الذى تحدده درجات الحرارة في موسم النمو، وعلى نطاق واسع، يُعتبر هذا الخط مؤشرا و سجلا للاحترار المناخى السريع فى المناطق ذات الارتفاعات العالية، بحسب وكالة "شينخوا".

كما كشف الباحثون من معهد أبحاث هضبة التبت التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن حد النطاق المحقق للأشجار مرتفع بحوالي 800 متر على شرقي جبال الهيمالايا مقارنة مع ارتفاعه على غربى ووسط الهيمالايا.

وقد وصلت الأشجار إلى مواقعها على خط الأشجار الحرارى في أكثر من 80 % من الحالات على شرقي جبال الهيمالايا، غير أنها غائبة عن موقع خط الأشجار على غربى ووسط الهيمالايا، وتتوقع المقالة البحثية أن تهاجر الأشجار صعودا لنحو 140 مترا على شرقي الهيمالايا بنهاية القرن الـ 21.