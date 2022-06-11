تكنولوجيا: خطوات.. كيفية عمل اتصال "هوت سبوت" من موبايلك الآيفون

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القاهرة - سامية سيد - جعلت أبل من السهل للغاية إعداد نقطة اتصال Wi-Fi على iPhone وأجهزة iOS الأخرى، حيث تتيح ميزة نقطة اتصال Wi-Fi للمستخدمين مشاركة بياناتهم الخلوية، وتصبح هذه الميزة مفيدة للغاية عندما يكون هناك انقطاع في الشبكة أو أي مشكلة في اتصال Wi-Fi، ولا يقتصر الأمر على مستخدمي iOS فحسب ، بل يمكن لمستخدمي Android أيضًا الاتصال بنقطة اتصال Wi-Fi على أي جهاز خلوي يعمل بنظام iOS.

1. اذهب للاعدادات

2. اضغط على نقطة الاتصال الشخصية

3. قم بالتبديل إلى السماح للآخرين بالانضمام

4. أدخل كلمة مرور نقطة الاتصال الشخصية ، إذا طُلب منك ذلك

كما يمكنك تعيين كلمة المرور الخاصة بك إذا كنت تريد منح حق الوصول إلى عدد محدود من الأشخاص.



وهناك أيضًا طرق أخرى يمكنك من خلالها توصيل نقطة الاتصال الشخصية بأجهزة أخرى: وهناك أيضًا طرق أخرى يمكنك من خلالها توصيل نقطة الاتصال الشخصية بأجهزة أخرى: إعداد نقطة اتصال Wi-Fi باستخدام البلوتوث - قم بإقران iPhone الخاص بك مع سطح المكتب الخاص بك

- اضغط على إقران على iPhone وأدخل الرمز المعروض على الشاشة

- أدخل كلمة المرور عندما يُطلب منك ذلك

إعداد نقطة اتصال Wi-Fi باستخدام USB - قم بتوصيل جهاز iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك

-اختر iPhone من قائمة خدمات الشبكة التي تظهر في الإعدادات (سيظهر الاسم المسجل لمالك iPhone)

- انقر فوق أيقونة Wi-Fi التي تظهر بجوار iPhone

- أدخل كلمة المرور ، إذا لزم الأمر. بمجرد الانتهاء ، أنت متصل