شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل واتس آب آمن.. ما يجب معرفته للحفاظ على أمان بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب هو تطبيق المراسلة الأكثر نشاطًا وشعبية، حيث يميل هذا النوع من الشعبية إلى جعل البرامج ضعيفة، مما يعني أن هناك سببًا قوى للتساؤل عما إذا كان واتس آب آمنًا أو إذا كان استخدام الخدمة مهددا بالمخاطر.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، لا يوجد نظام مراسلة بدون نقاط ضعف، ولكن بالرغم من ذلك، يعد واتس آب بشكل عام نظامًا أساسيًا آمنًا للمراسلة بفضل التشفير المدمج من طرف إلى طرف.





هل واتس آب آمن؟

تقول كريستين بوليج، المديرة التنفيذية في SecurityNerd: "أي منصة وسائط اجتماعية بها مخاطر أمنية، وكل منصة بها قراصنة يحاولون اختراق إجراءاتها الأمنية".

ولكن على عكس العديد من منصات المراسلة المماثلة، تم تصميم واتس آب بتشفير قوي من طرف إلى طرف.

يقول بوليج: "يتم تشفير أي رسائل يتم إرسالها بين أي مستخدم بشكل كامل، وبالتالي فإن الأشخاص الوحيدين القادرين على فك تشفيرها هم المرسل والمتلقي، ولا حتى واتس آب، لذلك حتى إذا اعترض المتسللون رسالة، فلن يتمكنوا من فك تشفيرها".



كيف تحافظ على بيانات واتس آب الخاصة بك آمنة؟ كيف تحافظ على بيانات واتس آب الخاصة بك آمنة؟ ومع ذلك، هناك تحذير ملحوظ، أن بياناتك بما في ذلك الدردشة والمكالمات الصوتية، آمنة ومشفرة فقط داخل نظام الدردشة عبر واتس آب.

ويمكن لكل من أجهزة أندرويد وأيفون نسخ بيانات التطبيق احتياطيًا، وهذا مفيد في حالة احتياجك إلى استعادة البيانات إلى جهاز جديد.

لكن افتراضيًا، لا يتم تشفير هذه النسخة الاحتياطية، وإذا تم اختراق نسختك الاحتياطية على iCloud أو Google Drive، فإن بيانات واتس آب الخاصة بك تكون معرضة للخطر.

ومع ذلك، هناك حل: من الممكن تشفير النسخ الاحتياطية الخاصة بك، على الرغم من تعطيل هذا الخيار افتراضيًا، للحفاظ على بيانات واتس آب الخاصة بك آمنة تمامًا، يجب عليك تمكين التشفير لنسخ واتس آب الاحتياطية الخاصة بك.





1. ابدأ تطبيق WhatsApp.

2. إذا كان لديك أيفون، فاضغط فوق "الإعدادات" في أسفل اليمين، وفي نظام أندرويد، اضغط فوق القائمة ثلاثية النقاط في الجزء العلوي الأيمن واختر الإعدادات في القائمة المنسدلة.

3. اضغط على الدردشات.

4. اضغط على الدردشة الاحتياطية.

5. اضغط على النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف ثم اضغط على تشغيل.