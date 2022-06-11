شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستخدم التعلم الآلى لتحسين اكتشاف التصيد فى كروم.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم Google منذ فترة طويلة التعلم الآلي لتحسين منتجاتها ، بما فى ذلك Chrome وتقول الشركة إنها تمكنت من جعل المتصفح أكثر أمانًا فى الاستخدام، وفى مارس طرحت Google نموذجًا جديدًا للتعلم الآلي على الجهاز قادرًا على اكتشاف هجمات التصيد الاحتيالى المحتملة ومواقع الويب الضارة بمقدار 2.5 مرة أكثر من النموذج السابق ويجب أن يساعد ذلك فى حماية المستخدمين وبياناتهم.

وتتعامل الشركة أيضًا مع الطلبات المزعجة من قبل بعض المواقع لإرسال إشعارات إليك، ويمكن أن تكون مفيدة للمواقع التى تريد تلقي التحديثات منها لكنها غالبًا ما تكون مزعجة، كما إن Chrome قادر بالفعل على التنبؤ عندما لا يمنح المستخدم إذنًا لموقع ويب لتسليم إشعارات الصفحة ثم يحظرها تلقائيًا، وسيكون للإصدار التالى من Chrome نموذج ML يمكنه التعامل مع هذه التوقعات على جهازك، وفقا لتقرير engadged.

وتخطط Google أيضًا لاستخدام التعلم الآلي لجعل شريط أدوات Chrome أكثر فائدة اعتمادًا على ما تفعله فى لحظة معينة، وقد يبرز خيار البحث الصوتي إذا كان هذا شيئًا تفعله بانتظام أو يضيف خيار مشاركة إذا كنت تميل إلى متابعة الأخبار أثناء النقل العام وإرسال روابط إلى أصدقائك، كما إنه ليس التحديث الأكبر فى العالم ولكنه قد يكون مفيدًا لتوفير الوقت للأشياء التى تقوم بها بشكل شائع فى ظروف معينة، وستتمكن من تعديل إجراءات شريط الأدوات يدويًا أيضًا.