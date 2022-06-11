شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتأكد من جودة الهواء حولك باستخدام خرائط جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرائط Google ليست مجرد تطبيق تنقل يمكنه نقل الأشخاص من مكان إلى آخر. يمكن أن يساعدك أيضًا في الوصول إلى هناك بشكل أسرع ، وعرض تفاصيل حركة المرور، وتوافر مواقف للسيارات والمزيد. الآن، قام عملاق التكنولوجيا بتحديث التطبيق بإمكانيات جديدة.

ومن الآن فصاعدًا، سيتمكن مستخدمو خرائط Google من التحقق من جودة الهواء من حولهم أو الموقع الذي يتجهون إليه، حيث تم عرض الميزة من قبل الشركة العام الماضي ويتم طرحها أخيرًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

هل تتساءل عن كيفية التحقق من جودة الهواء على خرائط Google؟ اتبع هذا الدليل خطوة بخطوة:





المتطلبات المسبقة- قم بتثبيت أحدث إصدار من خرائط Google من Play Store أو App Store

- الاتصال بشبكة الإنترنت





خطوات فحص جودة الهواء على خرائط جوجل1. افتح خرائط Google على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي

2. الآن ، اضغط على أيقونة الطبقات على الجانب الأيمن من الخرائط

3. حدد طبقة خريطة جودة الهواء لعرض جودة الهواء الحالية في منطقتك