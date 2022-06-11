شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تسلا باعت 32165 من سيارتها المصنوعة فى الصين خلال مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA) إن شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية باعت 32165 سيارة صينية الصنع في مايو ، بما في ذلك 22340 سيارة للتصدير، ويقارن ذلك مع 1152 مركبة تم بيعها ولم يتم تصدير أي منها في أبريل. أوقف مصنع Tesla العمل لمدة 22 يومًا بدءًا من أواخر مارس امتثالًا للإغلاق على مستوى المدينة في شنغهاي.

وأعيد افتتاح المصنع ، الذي يصنع الطراز 3s والنموذج Ys ، في 19 أبريل واستأنف الصادرات في 11 مايو لكنه كافح لإعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاق، وأضافت الجمعية أن مصنع تسلا في شنغهاي أنتج 33544 سيارة في مايو ، بزيادة 212 في المائة عن أبريل، وقالت CPCA أيضًا إن مبيعات سيارات الركاب في مايو في الصين بلغت 1.37 مليون ، بانخفاض 17.3 في المائة عن العام السابق.

فيما كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، عن خطط لمجمع خاص بها في هوليود يتضمن سينما ومحطة شحن، وسيحتوي على شاشتي أفلام LED مقاس 45 قدمًا ومقاعد داخلية وخارجية و 28 شاحنًا فائقًا حتى يتمكن الزوار من إعادة شحن سياراتهم أثناء الاسترخاء، وسيكونون قادرين أيضًا على الدفع باستخدام العملة المشفرة Dogecoin إذا حصلت المقترحات الخاصة بالمنشأة في Santa Monica Boulevard في هوليوود على الضوء الأخضر.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ماسك قال سابقًا إن رواد المطاعم الذين يحملون علامة تسلا التجارية يمكن أن ينتشروا حول محطات الشحن الخاصة بها، بعد أن قام بالتغريد لأول مرة حول الفكرة في عام 2018، وقدم العام الماضي ثلاث علامات تجارية تتعلق باحتمال الانضمام إلى أعمال المطاعم.

وقدم الملياردير العروض الجديدة إلى مدينة لوس أنجلوس في نهاية الشهر الماضي، وخطط تسلا في الأصل لبناء مطعم في مدينة سانتا مونيكا الساحلية، لكنه نقل الخطط بعد ذلك إلى هوليوود، على الطريق التاريخي 66.