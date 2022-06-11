شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تمدد فترة السماح لخدمة الدفع لاحقا "Pay Later" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا إلى خدمات "اشتر الآن ، وادفع لاحقًا'' من خلال خدمة Apple Pay Later الجديدة ، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) 2022، لكن وفقًا لـ CNBC ، ستقوم شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أبل بفحص ائتمان المستخدم وتمديد قروض قصيرة الأجل للمستخدمين مقابل Apple Pay Later.

وقد تم الإعلان هذا الأسبوع عن خدمة القروض الجديدة ، والتي ستنافس عروض مماثلة من Affirm و PayPal، وفي وقت لاحق من هذا العام ، عندما يتم إطلاق برنامج iOS 16 iPhone الجديد للشركة ، سيتمكن المستخدمون من شراء المنتجات باستخدام Apple Pay ودفع الرصيد في أربعة أجزاء متساوية على مدار ستة أسابيع كخدمة "اشتر الآن ، وادفع لاحقًا" (BNPL) ، بحسب التقرير.

وقد أبرمت شركة التكنولوجيا العملاقة شراكة مع Mastercard ، التي تتفاعل مع البائعين وتقدم منتج BNPL ذو التسمية البيضاء المسمى بالتقسيط ، والذي تستخدمه Apple، ويشارك مُصدر بطاقة Apple Card Goldman Sachs أيضًا بصفته المُصدر الفني للقروض وهو الراعي الرسمي لـ Bin ، وفقًا للتقرير.

وأضافت أن أبل لا تستخدم قرارات بنك جولدمان الائتمانية أو ميزانيتها العمومية لإصدار القروض، وسيطلق عملاق التكنولوجيا في البداية Pay Later في الولايات المتحدة. Apple Card ، اسمها الائتماني الآخر ، متوفر حاليًا في الولايات المتحدة فقط.