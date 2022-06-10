شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تقدم آخر فرصة لإطلاق اسمك حول القمر ..اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تتخيل أن تكون جزءًا من مهمة Artemis I التى طال انتظارها من وكالة ناسا إلى القمر؟

وكالة الفضاء لم تقم بإجراء مكالمة فى اللحظة الأخيرة للأشخاص العاديين للصعود على متن المركبة الفضائية أوريون التى تتجه إلى القمر فى رحلة العمر، لكنها تقدم فرصة غريبة إلى حد ما لإضافة اسمك إلى محرك أقراص فلاش الذى سيسافر على متن Orion من أجل التحليق فوق القمر فى الأشهر المقبلة.

وأعلنت وكالة ناسا عن الخطة في مارس ومنذ ذلك الحين قدم ما يقرب من 3 ملايين شخص أسمائهم للرحلة التجريبية القادمة، وهذا الأسبوع هو الفرصة الأخيرة لتدوين اسمك إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، وفقا لتقرير digitartlend.

وللحصول على اسمك فى الفضاء، كل ما عليك فعله هو زيارة موقع NASA وإدخال اسمك ورمز PIN، والذى سيكون مفيدًا لاحقًا.

وسيتم تزويدك ببطاقة صعود رقمية تعرض اسمك وتفاصيل رحلة الطيران، وستتضمن البطاقة أيضًا رمز الاستجابة السريعة، والذى إذا تم مسحه ضوئيًا يأخذك إلى دعوة لتصبح جزءًا من برنامج الضيف الافتراضى التابع لناسا، ما يتيح لك فرصة حضور عمليات الإطلاق والمناسبات الخاصة الأخرى التي تنظمها وكالة ناسا تقريبًا.

وستمثل مهمة Artemis I التابعة لوكالة الفضاء أول رحلة تجريبية غير مأهولة لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي القوي (SLS) ومركبة أوريون الفضائية، والصاروخ موجود حاليًا على منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء في انتظار الاختبارات الأرضية النهائية في وقت لاحق من هذا الشهر، وإذا سارت الأمور على ما يرام ، فمن المتوقع أن تنطلق مهمة Artemis I باتجاه القمر هذا الصيف.

بعد ذلك، سترسل Artemis II Orion على نفس المسار، ولكن مع وجود طاقم على متنها ستسعى Artemis III إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر، ربما في وقت مبكر من عام 2025.

وقالت ناسا: "ستتجه كل الأنظار إلى مجمع الإطلاق التاريخى 39B عندما ينطلق Orion و SLS لأول مرة من مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا في فلوريدا" ، مضيفة أن المهمة ستثبت "التزامها وقدرتها على توسيع الوجود البشرى إلى القمر وما بعده.