تكنولوجيا: كيفية إيقاف تشغيل الكتابة التلقائية بالأحرف الكبيرة فى محرر مستندات جوجل

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كيفية إيقاف تشغيل الكتابة بالأحرف الكبيرة تلقائيًا على الكمبيوتر
1. توجه إلى موقع Google Docs وافتح أى مستند يمكنك تحريره.
2. فى شريط الأدوات أعلى الشاشة، اضغط فوق أدوات، ثم تفضيلات.
3. قم بإلغاء تحديد المربع الموجود بجوار كتابة الكلمات بأحرف كبيرة تلقائيًا، الخيار الأول.
4. اضغط فوق "موافق" في أسفل القائمة.
لن يقوم محرر المستندات تلقائيًا بكتابة الكلمات بأحرف كبيرة، وإذا كنت تريد إعادة تشغيل الميزة، فافتح قائمة التفضيلات وحدد هذا المربع مرة أخرى.
كيفية إيقاف تشغيل الأحرف الكبيرة تلقائيًا فى تطبيق مستندات جوجلعلى عكس موقع Docs على الويب، لا يحتوى تطبيق Docs للهاتف على إعداد مستقل للتحكم في الكتابة التلقائية بالأحرف الكبيرة، بدلاً من ذلك، يتم التحكم فيه من خلال إعدادات الكتابة بالأحرف الكبيرة على هاتفك، لذلك لإيقاف تشغيل الكتابة التلقائية بالأحرف الكبيرة في تطبيق Google Docs للهاتف، ستحتاج إلى إيقاف تشغيلها عبر هاتفك بالكامل.
أيباد وأيفون 1. افتح تطبيق الإعدادات وانتقل لأسفل لتحديد عام.
2. في القائمة التي تفتح، ابحث عن لوحة المفاتيح واضغط عليها.
3. يمكنك أسفل عنوان All Keyboards (كافة لوحات المفاتيح)، أن تقم بإيقاف تشغيل إعداد Auto-Capitalization.
أندرويد1. افتح تطبيق الإعدادات وانتقل لأسفل لتحديد النظام.
2. اضغط على اللغات والإدخال، ثم لوحة المفاتيح على الشاشة.
3. اختر لوحة المفاتيح التي تستخدمها على جهاز أندرويد، إذا لم تكن متأكدًا من الجهاز الذي تستخدمه، فمن المحتمل أن يكون Gboard.
4. اضغط على تصحيح النص، ثم قم بالتمرير لأسفل وقم بإيقاف تشغيل الكتابة التلقائية بالأحرف الكبيرة.