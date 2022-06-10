شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إيقاف تشغيل الكتابة التلقائية بالأحرف الكبيرة فى محرر مستندات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد بعض التطبيقات على الكتابة مثل محرر مستندات جوجل، والذي يشمل على الكثير من الأدوات التي تهدف إلى التعامل مع أخطائك بصمت، ولعل إحدى الأدوات تشمل على تصحيح الأحرف تلقائيًا التي يفترض كتابتها بأحرف كبيرة في اللغة الإنجليزية، ولكن هذه الميزة ليست دائمًا مفيدة كما تعتقد جوجل، لهذا السبب يمكنك إيقاف تشغيلها، بغض النظر عن إصدار محرر المستندات الذي تستخدمه.





إذا كنت تستخدم موقع ويب محرر مستندات جوجل، فيمكنك إيقاف تشغيل الكتابة التلقائية بالأحرف الكبيرة من خلال قائمة التفضيلات.

1. توجه إلى موقع Google Docs وافتح أى مستند يمكنك تحريره.

2. فى شريط الأدوات أعلى الشاشة، اضغط فوق أدوات، ثم تفضيلات.

3. قم بإلغاء تحديد المربع الموجود بجوار كتابة الكلمات بأحرف كبيرة تلقائيًا، الخيار الأول.

4. اضغط فوق "موافق" في أسفل القائمة.

لن يقوم محرر المستندات تلقائيًا بكتابة الكلمات بأحرف كبيرة، وإذا كنت تريد إعادة تشغيل الميزة، فافتح قائمة التفضيلات وحدد هذا المربع مرة أخرى.





2. في القائمة التي تفتح، ابحث عن لوحة المفاتيح واضغط عليها.

3. يمكنك أسفل عنوان All Keyboards (كافة لوحات المفاتيح)، أن تقم بإيقاف تشغيل إعداد Auto-Capitalization.





2. اضغط على اللغات والإدخال، ثم لوحة المفاتيح على الشاشة.

3. اختر لوحة المفاتيح التي تستخدمها على جهاز أندرويد، إذا لم تكن متأكدًا من الجهاز الذي تستخدمه، فمن المحتمل أن يكون Gboard.

4. اضغط على تصحيح النص، ثم قم بالتمرير لأسفل وقم بإيقاف تشغيل الكتابة التلقائية بالأحرف الكبيرة.