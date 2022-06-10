شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوات الإبلاغ عن التغريدات الجديدة فى تويتر متاحة الآن للجميع.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدوات الإبلاغ عن التغريدات المحسّنة حديثًا فى Twitter متاحة الآن للجميع على المنصة وبدأت الشركة لأول مرة في اختبار العملية الجديدة للإبلاغ عن التغريدات الضارة فى ديسمبر ، قائلة إنها كانت تحاول اتباع نهج "الأشخاص أولاً" الذي من شأنه أن يسهل الإبلاغ عن التغريدات، وفقا لتقرير engadged.

وفى السابق، كانت عملية الإبلاغ فى Twitter تتطلب من المستخدمين التنقل فى سلسلة من القوائم من أجل تحديد القاعدة المحددة التى يعتقدون أنها قد تم كسرها، وكانت العملية مربكة ، حتى بالنسبة لمن هم على دراية بسياسات تويتر ، وغالبًا ما نتج عنها مشاكل فى التغريدات التى لم يتم الإبلاغ عنها بشكل صحيح.

وبدلاً من ذلك، تبدأ العملية المجددة كل تقرير بمطالبة المستخدمين بوصف "ما حدث" بدلاً من حثهم على تخمين القاعدة التى ربما تم انتهاكها، كما أنه يسهل الإبلاغ عن التغريدات التي يتم فيها استهداف شخص آخر ، ويمنح المستخدمين المزيد من الخيارات للإبلاغ عن كلام يحض على الكراهية، وهذا النهج المبسط يؤتى ثماره بالفعل.

وفقًا لتويتر تقول الشركة إن عملية إعداد التقارير الجديدة أدت إلى زيادة بنسبة 50% فى "التقارير القابلة للتنفيذ" منذ أن بدأت الاختبار قبل ستة أشهر.