شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لأنظمة ويندوز يحمل ميزات طال انتظارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة Windows 11، يمنح مستخدمي الحواسب ميزات كانوا قد انتظروها لسنوات، وكشفت مايكروسوفت أن التحديث 22H2 لأنظمة Windows 11 بات متاحا لمستخدمى خدمات "ويندوز إنسايدر للأعمال" والمستفيدين من خدمات Windows Server Update وAzure Marketplac.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه من الميزات المهمة التى حملها التحديث لمستخدمى ويندوز هى ميزات التحكم الصوتي الجديدة، والتي طوّرت لتساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على التفاعل مع الحواسب عبر الأوامر الصوتية، وباتت تتيح لهم تحويل الأصوات إلى رسائل مكتوبة، وتشغيل التطبيقات أو البحث في المتصفحات عبر الأوامر الصوتية، كما ظهرت مع هذا التحديث ميزة ترجمة المحتويات الصوتية.

ويقدم التحديث للمستخدمين أيضا إمكانية استخدام الصور من مجموعة Spotlight كخلفية لسطح المكتب، فبعد تفعيل هذا الخيار في قائمة "التخصيص" سيظهر لهم اختصار على سطح المكتب يسهل آلية تغيير صور خلفية الشاشة أو عرض وتقييم الصور.