شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح للمستخدمين مشاركة "النسخ الاحتياطية" من الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تقديم مجموعة من الميزات الجديدة مثل القدرة على تعديل الرسائل المرسلة ، والتراجع عن الحذف ، وتحديثات الحالة ، وصور الغلاف ، وما إلى ذلك، أتاح واتس آب القدرة على تصدير النسخ الاحتياطية من Google Drive، كما هو الحال دائمًا ، اكتشف WABetaInfo هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp ووفقًا للتقرير ، بدأ تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة Meta في اختبار ميزة Export Backup مع مختبرات تجريبية محددة.

ذكرت تقارير سابقة أن واتس آب يقوم بإجراء بعض التغييرات على طريقة النسخ الاحتياطي على Google Drive، ومع ذلك ، فإن ميزة الاختبار لا تتعلق بحصة التصدير لنسخ WhatsApp الاحتياطية، وبالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أيضًا أن تقدم منصة المراسلة الفورية ميزة استيراد النسخ الاحتياطي. من المتوقع أن يوفر كلا الخيارين مزيدًا من التحكم في أيدي المستخدمين ، في إدارة نسخ WhatsApp الاحتياطية.

الميزة مخصصة حاليًا لمستخدمي Android ولا توجد معلومات متاحة إذا كانت Meta تخطط لتقديم شيء مشابه على iOS أيضًا.