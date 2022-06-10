كيفية تنظيف منفذ شحن آيفون

يحتاج العديد من مستخدمي آيفون الي تنظيف منفذ شحن آيفون الذي اصبح به مشكلة بسبب تراكم الأتربة بداخله. تشمل آيفون مجموعة من أفضل الهواتف الذكية. تستمر الأجهزة في التطور كل عام ، ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أنه لا يزال جهاز ويجب صيانته. أصبحت اصدارات آيفون الأحدث مقاومة للماء إلى حد ما.

منفذ شحن آيفون

يحتوي جهاز iPhone علي منفذ الشحن الخاص بشركة Apple “منفذ Lightning”. منفذ البرق أو Lightning يمكن أن يتلف إذا لم يتم تنظيفه بشكل صحيح. إذا سُمح للأوساخ بالتراكم في المنفذ ، فقد يؤدي ذلك الي بطء الشحن أو عدم الشحن على الإطلاق. على أجهزة iPhone ، يتضاعف منفذ lightning أيضًا كمنفذ صوت. قد تؤدي مشاكل منفذ الشحن أيضًا إلى مشاكل في الصوت.

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تنظيف منفذ شحن آيفون

يمكن أن تتراكم الأوساخ والوبر في منفذ الشحن مع مرور الوقت. لن يتم انسداده في غضون أشهر ولكن يجب أن تحافظ عليه نظيفًا.

أولاً يجب أن تحصل على مصباح يدوي ساطع للمساعدة في التنظيف.

ثانياً الأداة التي سنستخدمها لتنظيف السوكت “منفذ الشحن” هي عود أسنان خشبي ويمكن استبدالها بشيء آخر مثل قطعة قطن أو شيء مصنوع من البلاستيك.

قم بإيقاف تشغيل هاتف الآيفون الخاص بك.

اخلع اي جراب او غطاء موجود علي الهاتف

ارفع الهاتف من الأسفل وقم بتسليط الضوء في المنفذ باستخدم المصباح اليدوي لمعرفة الهدف الذي تريده.

باليد الأخري قم بتنظيف المنفذ باستخدام عود الأسنان لإزالة الأوساخ التي قد تكون تراكمت في المنفذ.

احذر يجب التنظيف برفق شديد: من غير المحتمل أن يتسبب عود الأسنان في إتلاف المنفذ ولكن يجب عليك فقط ألا تضغط بقوة فقط تعامل برفق. واستخدم الأداة إذا رأيت مناطق بها أوساخ.

لا تستخدم الكيماويات لتنظيف منفذ شحن آيفون.لا يمكن تنظيف الصدأ من المنفذ. إذا كنت تشك في أن المنفذ قد صدأ ، فخذ الهاتف لإصلاحه.

خاتمة

إذا كان جهاز iPhone لا يقبل الشحن أو كان يشحن ببطء ، فمن المحتمل أنك تحتاج الي تنظيف منفذ شحن آيفون. من الممكن أيضًا أن يكون الكبل الذي تستخدمه أو منفذ الطاقة تالفًا. حاول تغييره أيضًا إذا كان التنظيف لا يؤدي المهمة. إذا أسقطت هاتفك من ارتفاع كبير ، فربما يكون هناك شيء ما قد انزلق فيه. من الأفضل أخذها للصيانة إذا كان تنظيف المنفذ لا يحل المشكلة.