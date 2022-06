لا بد أنّك سمعت كثيرًا عن السوق المفتوح وخدماته العظيمة التي يُقدّمها لمُستخدميه، فإذا كنت تبحث عن بيع أو شراء أي سلعة مهما كان نوعها، فتأكّد أنّ خيارك الأول والأوسع هو السوق المفتوح بالتأكيد، لذلك نحن في هذا المقال نريد تقديم معلومات موسعة وغنية عن السوق المفتوح، دعنا في هذا المقال نُقدّم لك معلومات عن السوق المفتوح وخدماته التي يُقدّمها في العراق.

السوق المفتوح هو منصة إلكترونيّة تأسست عام 2008، وسُجلّت رسميًّا في عام 2012، بهدف نشر إعلانات تسويقية مجانيّة؛ إذ يُساعد الموقع على ربط البائعين والمشترين معًا، كما يُمكن لأي زائر الاستفادة من هذه الخدمات مجانًا ودون دفع عمولة، ومن الجدير بالذكر أنّه لا يقتصر استخدامه على سكان دولة معيّنة، بل هو موقع إلكتروني مُتاح في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فهو يُقدّم خدماته لأكثر من 20 دولة عربيّة، ومن ضمنها دولة العراق التي أصبح فيها السوق المفتوح هو الموقع الأول والأفضل للبيع والشراء، يمكن ان تقول ان هذا مثل موقع امازون او يشابهه بعض الشيء.

يُعد السوق المفتوح أفضل موقع إلكتروني للبيع والشراء في العراق لخدماته المتعددة والمتنوعة، والتي يُمكن الحصول عليها بكل سهولة ويسر ودون الحاجة للخروج من المنزل؛ فيكفي أنّك تملك هاتف محمول أو كمبيوتر وإنترنت للحصول على كافة هذه الخدمات، يُمكن الحصول على تلك الخدمات من خلال الدخول مباشرةً إلى موقع السوق المفتوح، ثم اختيار المدينة التي تُريد البحث عن خدمة للبيع أو الشراء فيها، ثم الانتقال إلى القسم والتصنيفات المُتاحة والتي يفوق عددها الـ 120 صنفًا، سنعرض في الفقرات التالية الأقسام والتصنيفات المتاحة.

يشمل هذا القسم سيارات للبيع، ومعارض السيارات، وسيارات للإيجار، وخدمات صيانة السيارات، ودراجات نارية، وأرقام ولوحات سيارات مميزة للبيع، وقطع غيار، وإكسسوارت السيارات، واطارات وجنطات، وشاحنات وآليات ثقيلة، وقوارب وجت سكي، وغيرهم العديد، فإذا كنت تملك أي من هذه السلع او الخدمات يُمكنك نشرها على السوق المفتوح كبائع، وإضافة معلومات مفصلة عن السلعة أو الخدمة، وطرق لتواصل المشترين معك، أمّا إذا كنت مشتري، فيُمكنك زيارة موقع السوق المفتوح والدخول إلى التصنيف المُراد، ثم اختيار ما يُناسبك من الخدمات المُتاحة والمتعددة، ثم اختيار أحد طُرق التواصل من أجل التواصل مع البائع مباشرةً دون الحاجة لتوسيط عميل أو دفع مبالغ إضافيّة.

يشمل هذا القسم العديد من التصنيفات، منها: مجموعة من الهواتف المحمولة أو التابلت بأنواعها المختلفة مُتاحة للبيع أو الشراء، وإعلانات لمتاجر هواتف محمولة أو تابلت، وأرقام هواتف محمولة مميزة للبيع او الشراء، بالإضافة إلى مجموعة من اكسسوارات الهواتف والتابلت، كالسماعات والشواحن والكفرات، وغيرها العديد.

