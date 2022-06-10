تعرف على أسباب الموجة شديدة الحرارة التي تضرب مصر حالياً

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية حاليًا.

وقالت منار غانم ، إن السبب في ذلك يرجع إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يجلب معه كتل هوائية جنوبية شرقية، ويمر على البحر المتوسط محمل بكتل كبيرة من بخار الماء ليسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة.

ووجهت منار نصائح عاجلة إلى المواطنين مفادها: ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خصوصًا من الساعة 12 ظهرًا لـ 3 عصرًا، محذرة من أن التعرض المباشر للشمس والارتفاع الطفيف في نسب الرطوبة، يزيد من درجة الحرارة المحسوسة للمواطن في الشارع، لذلك ننصح بعدم التعرض لها لأنها قد تؤدي إلى "ضربة شمس" أو مزيد الإحساس بالحرارة.

كما نصحت المواطنين، بارتداء الملابس القطنية والبيضاء والفضفاضة، واصطحاب غطاء للرأس (شمسية أو كاب)، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة ونسب الرطوبة.