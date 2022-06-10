شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للمرة الثانية.. "فيسبوك" يفشل فى اكتشاف خطاب الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل موقع «فيسبوك»، للمرة الثانية على التوالي، في اكتشاف خطاب الكراهية فى الإعلانات، وفقا لتقرير البيان الإماراتية.

وكشف تقرير في وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أن «فيسبوك» لم يتمكن في اختبار مدى قدرته على اكتشاف خطاب الكراهية العنيف الواضح في الإعلانات المقدمة إلى النظام الأساسي من قبل بعض المجموعات غير الربحية، وذلك حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري.

بدورها، أبلغت منظمة جلوبال وينتنس شركة ميتا بشأن الانتهاكات غير المكتشفة على المنصة.

وقالت الشركة إنه لا ينبغي الموافقة على الإعلانات، مشيرةً إلى أن النظام يعمل بناء على قدرته على رصد المحتوى البغيض والمثير للفتن باللغات الأكثر انتشاراً.

وبعد أسبوع من رد ميتا، قدمت المنظمة إعلانين إضافيين تمت الموافقة عليهما، مع خطاب كراهية شديد الوضوح، وتمت الموافقة على الإعلانين مرة أخرى.

يُذكر أن ميتا رفضت تحديد عدد المشرفين على المحتوى في البلدان الناطقة بلغة غير الإنجليزية، حيث تم ربط المواد المنشورة على منصات الشركة بالعنف على أرض الواقع.