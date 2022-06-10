شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على التاكسى الطائر المستقبلى بعد إتمامه الرحلة التجربيبة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكمل التاكسى الطائر VoloConnect الكهربائي المكون من 4 مقاعد، الذى سينقل المسافرين من رجال الأعمال والركاب في جميع أنحاء المدن بسرعة تصل إلى 155 ميلاً في الساعة، أول رحلة تجريبية ناجحة لها، والتي ستصل سرعتها إلى 155 ميلاً في الساعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه أثناء الرحلة التجريبية، التي استغرقت دقيقتين و14 ثانية، وصلت إلى 40 ميلاً في الساعة عند الطيران للأمام و28 ميلاً في الساعة عند الطيران الجانبي.

وتعد VoloConnect هي مركبة إقلاع وهبوط رأسية كهربائية (eVTOL)، وقد أكملت أيضًا بعض المناورات الأساسية خلال رحلتها الأولى.

ولا تزال طائرة الرفع والرحلات البحرية نموذجًا أوليًا، لكنها أكدت أن الطائرة لديها جميع الديناميكا الهوائية المخططة وميزات الأداء للمنتج التجاري المستقبلي.

VoloConnect هي ثالث مركبة تابعة للشركة تخضع لرحلات تجريبية بعد VoloCity و VoloDrone، مما يجعل Volocopter مطور eVTOL الوحيد في العالم الذي يمتلك أسطولًا من الطائرات في تلك المرحلة من الاختبار.

ويعمل المهندسون من شركة فولوكوبتر، ومقرها بروكسال بألمانيا، على تقييم سرعات الطائرة المنخفضة والعالية وقدرتها على الانتقال بين الطيران الرأسي والأفقي، كما سيبحثون عن كثب في قدرتها على تعويض أي عطل للمحرك أثناء الرحلات المأهولة، ثم المستقلة فيما بعد.