شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقطاب الأرض المغناطيسية لا تنعكس قريبا كما كان متوقعا.. العلماء يكشفون والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في حالة حدوث انقلاب مغناطيسي، يزعم بعض الخبراء أنه يمكن أن يجعل بعض أجزاء الأرض غير صالحة للسكن عن طريق قطع شبكات الكهرباء.
يوجد للأرض نواة منصهرة شرسة تولد مجالًا مغناطيسيًا قادرًا على الدفاع عن كوكبنا ضد الرياح الشمسية المدمرة، ويمتد هذا المجال الوقائي آلاف الأميال في الفضاء وتؤثر مغناطيسيته على كل شيء من الشفق القطبي إلى شبكات الطاقة.
انخفضت قوة المجال المغناطيسي للأرض بنحو 10% على مدار الـ 180 عامًا الماضية، ومع ذلك، فقد ظهرت منطقة غامضة في جنوب المحيط الأطلسي، حيث تتناقص قوة المجال المغناطيسي الأرضي بسرعة أكبر.
تسمى المنطقة منطقة جنوب الأطلسي الشاذة وقد شهدت أقمارًا صناعية تتعطل فوقها عدة مرات بسبب التعرض لجزيئات مشحونة للغاية من الشمس، وقد أدى ذلك إلى توقعات بأن الأرض تتجه نحو انقلاب قطب مغناطيسي.