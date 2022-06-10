شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضع اللمسات النهائية على أندرويد 13.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة جوجل بتوفير الإصدار بيتا 3 من أندرويد 13، الذي وصل إلى مرحلة استقرار المنصة، ويعني هذا الإنجاز أن أندرويد 13 قد وصل إلى واجهات برمجة التطبيقات الداخلية والخارجية النهائية، والسلوكيات النهائية التي تواجه التطبيق.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، يمثل الإعلان مؤشرًا على أن جوجل قد أنهت التحديثات الرئيسية، وأن كل ما يحدث من الآن حتى الإصدار النهائي يتعلق بوضع اللمسات النهائية.

كما وصل الإصدار الجديد من النظام التشغيلي إلى هذا الإنجاز قبل شهرين كاملين من أندرويد 12، الذي كان تحديثًا أكثر طموحًا وصل إلى مالكي الأجهزة مع وجود الكثير من الأخطاء.

وبينما تمحور أندرويد 12 حول تقديم بعض خيارات التخصيص الرئيسية الجديدة في شكل Material You، فإن أندرويد 13 هو تحديث أصغر يوسع هذه الميزات من خلال شكل سمات أيقونات التطبيق وخيارات ألوان واجهة المستخدم المحددة سابقًا.

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت عملاقة البحث في I/O 2022 الإصدار بيتا 2 من النظام التشغيلي. وقدم التحديث ميزات جديرة بالملاحظة.

ويمكن الآن لمطوري التطبيقات والألعاب وSDK والمكتبة ومحركات الألعاب استخدام مرحلة استقرار المنصة كهدف للتخطيط لاختبار التوافق النهائي والإصدار العام لضمان أن تحديثات التوافق جاهزة قبل الإصدار النهائي.

وتحث جوجل المطورين مع الإصدار بيتا 3 على اختبار توافق التطبيقات، وبعد أن وصل أندرويد 13 الآن إلى مرحلة استقرار المنصة، يجب على مطوري التطبيقات اختبار تطبيقاتهم من أجل التوافق في الوقت المناسب للإصدار النهائي، وذلك حتى يكون لديهم الوقت لإجراء أي تحديثات مطلوبة قبل طرح النسخة المستقرة من النظام التشغيلي.

وأبرزت جوجل أيضًا بعض التغييرات التي يجب على مطوري التطبيقات مراقبتها أثناء اختبار تطبيقاتهم عبر الإصدار بيتا 3 مثل إذن وقت التشغيل للإشعارات ومعاينة الحافظة.

كما أنه بعد اختبار ونشر إصدار محدث من التطبيق، تحث الشركة المطورين أيضًا على بدء عملية تحديث إصدار SDK المستهدف لتطبيقهم، ومراجعة التغييرات السلوكية للتطبيقات التي تستهدف أندرويد 13، واستخدام إطار التوافق لاكتشاف أي مشكلات.

وسلطت جوجل الضوء على مجموعة من التغييرات التي يجب على المطورين اختبارها إذا كانت تطبيقاتهم تستهدف مستوى API 33 أو أعلى:

إذن الجهاز المجاور للشبكة اللاسلكية.

تغييرات الأذونات لأجهزة استشعار الجسم.

كما أبرزت جوجل أيضًا أنه يجب على المطورين تضمين الأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة كجزء من اختباراتهم.

ويمكن للمطورين اختبار التحسينات للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة عن طريق إعداد محاكي أندرويد في بيئة تطوير أندرويد. كما يمكنهم فعل ذلك باستخدام جهاز متوافق بشاشة كبيرة.

وفيما يلي بعض التغييرات التي يجب على المطورين الانتباه إليها أثناء اختبارات:

تفاعل شريط المهام.

وضع النوافذ المتعددة.

تجربة توافق محسنة.

معاينة الكاميرا.

ولا تسلط تدوينة جوجل الضوء على أي تغييرات تواجه المستخدم في الإصدار بيتا 3. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يتضمن الإصدار بعض التغييرات غير الموثقة.