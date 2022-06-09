كسوف حلقي للشمس.. معهد الفلك يكشف تفاصيل ظاهرة تُضر العين غدا

الشارقة - اميمة ياسر - قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن غدًا الجمعة، يشهد كسوفًا حلقيًا للشمس لكنه لا يُرى في مصر.

وأضاف المعهد، في بيان، أن القمر يشرق ويغرب مع الشمس، خلال هذا اليوم في نفس الوقت تقريبًا، لذلك لن يكون القمر مرئيًا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

كما أضاف معهد الفلك، أن هذا الكسوف لا يُرى في مصر أو أفريقيا أو المنطقة العربية بالكامل، بل سيُرى فقط في أقصى شرق روسيا والمحيط المتجمد الشمالي وغرب جرينلاند وكندا، كما سيُرى الكسوف الجزئي منه في شمال شرق الولايات المتحدة وأوروبا ومعظم روسيا.

وأوضح المعهد، أن مشاهدات الظواهر الفلكية، ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو كوكب الزهرة أمام قرص الشمس، حيث إن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا.