شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يضيف عناصر تحكم جديدة لوقت الشاشة لتذكير المستخدمين بأخذ فترات راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح TikTok المزيد من عناصر التحكم فى وقت الشاشة لمساعدة المستخدمين على إدارة مقدار الوقت الذى يقضونه فى التطبيق، ومع التغيير تضيف الشركة لوحة تحكم جديدة داخل التطبيق من شأنها أن تتابع عن كثب المدة التى يقضيها الأشخاص فى التطبيق، وفقا لتقرير engadged.

وستعرض لوحة التحكم إحصائيات مثل مقدار الوقت الذى تقضيه فى التطبيق ، ومتى تقاضى التطبيق أكثر وعدد مرات فتحه، بالإضافة إلى ذلك سيتمكن مستخدمو TikTok الآن من تعيين حدود زمنية للشاشة إلى متى يمكنهم استخدام التطبيق في أى جلسة.

وفى السابق، قدم التطبيق عناصر تحكم فى وقت الشاشة تنتهى بعد حد يومى معين، ولكن مع الإعداد الجديد يمكن للمستخدمين على سبيل المثال اختيار جعل التطبيق يذكرهم "بأخذ قسط من الراحة" إذا كانوا قد فتحوه لفترة طويلة من الوقت.

وتأتى التغييرات كما حدث فى TikTok وأقرانها وواجهت الأسئلة حول تأثير تطبيقاتهم على المراهقين، وفى وقت سابق من هذا العام قدم المشرعون فى مجلس الشيوخ مشروع قانون من شأنه زيادة دراسة وسائل التواصل الاجتماعى ومحاولة وضع المزيد من "حواجز الحماية" لحماية المستخدمين الأصغر سنًا.

والجدير بالذكر، أن TikTok تقول الآن إنها تفرض قيودًا إضافية على وقت الشاشة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا، وسيشاهد المراهقون الآن "مطالبات رقمية للرفاهية" الأسبوعية وسيحصلون على تذكيرات إضافية بوقت الشاشة عندما يقضون أكثر من 100 دقيقة فى التطبيق فى يوم واحد.