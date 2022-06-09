شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يعلن بدء التداول فى بورصة "وول ستريت" برمز META والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتافيرس، أن سهم شركته العادي من الفئة أ سيبدأ التداول في بورصة "وول ستريت" تحت رمز المؤشر "META" ليحل محل الرمز السابق "FB"، وتم استخدام المؤشر القديم "FB" منذ الطرح العام الأولى للشركة في عام 2012.

وقال زوكربيرج اليوم على صفحته على فيس بوك: "نتداول برمز META بدءًا من اليوم".

يذكر أن Meta قالت إنها ستغير مؤشر أسهمها إلى "MVRS"، اعتبارًا من 1 ديسمبر، وفي أواخر نوفمبر قالت الشركة إنها ستؤجل التغيير إلى الربع الأول من عام 2022.

كما غيرت الشركة اسمها من Facebook Inc إلى Meta Platform Inc في أكتوبر من العام الماضي في إعادة تسمية تركز على بناء "metaverse"، وهي بيئة افتراضية ستغير شكل مستقبل التكنولوجيا.